Pinamonti è in campo, i ladri irrompono in casa mentre c’erano i bambini: lo sfogo della compagna

I ladri fanno irruzione nella casa di Pinamonti mentre l’attaccante del Sassuolo era in campo nella partita contro il Pisa. All’interno dell’abitazione c’era la baby sitter con i due figli del giocatore avuti insieme alla compagna Dasha Lapushka – in tribuna ad assistere al match – che poi si è sfogata sui social.

I giocatori di Serie A nelle ultime settimane sono stati interessati da diversi furti all'interno delle loro abitazioni. Si è iniziati con Alessandro Bastoni per poi proseguire con Jamie Vardy e oggi ancora con Andrea Pinamonti. L'attaccante del Sassuolo era impegnato lunedì sera in campo per la sfida della squadra di Grosso contro il Pisa poi terminata col punteggio di 2-2. Proprio mentre stava disputando quella partita nella sua casa di Modena alcuni ladri hanno fatto irruzione rubando diversi oggetti, probabilmente anche di valore.

In casa non c'era chiaramente Pinamonti ma nemmeno la compagna del calciatore, Dasha Lapushka, influencer e modella nata in Bielorussia, che poi in una storia su Instagram ha reso noto quanto accaduto. Di fatto però all'interno dell'abitazione c'erano i due figli della coppia, uno di dieci anni e l'altro di due mesi insieme alla baby sitter. I bambini erano al piano inferiore e probabilmente non si sono accorti di nulla mentre la tata si è però accorta dell'effrazione in corso e ha lanciato subito l'allarme. Sul posto sono arrivate alcune pattuglie della polizia, ma i ladri erano già fuggiti. Gli agenti hanno raccolto le immagini del sistema di videosorveglianza. Sui social poi c'è stato lo sfogo della moglie di Pinamonti.

La story della compagna di Pinamonti dopo il furto in casa.

Tramite una story la donna si è sfogata raccontando cos'è accaduto esprimendo poi il suo punto di vista sulla vicenda: "Ieri sera mentre ero a guardare la partita del mio fidanzato, sono entrati ladri in casa. C'erano la baby sitter e i miei due bambini: grazie a Dio i piccoli erano giù e stanno bene ed è davvero l'unica cosa che conta. Le cose materiali si ricomprano, la serenità no. Chi fa del male semina solo male e prima o poi la vita presenta il conto. Spero che chi ha fatto questo venga presto individuato e fermato".

E poi aggiunge: "Purtroppo, in Italia negli ultimi anni c'è qualcosa che non funziona: troppi furti, troppa violenza, troppi femminicidi. Forse, con punizioni più adeguate, molti ci penserebbero due volte prima di agire". La donna fa dunque riferimento a un discorso anche nazionale partendo dai femminicidi fino ad arrivare alla violenza che si sta manifestando in più occasioni in diverse modalità. Una denuncia della compagna di Pinamonti necessaria se pensiamo a quanto accaduto proprio nell'ultimo periodo con i furti all'interno delle case di Bastoni e Vardy con la vicenda dell'attaccante della Cremonese finita su tutti i tabloid inglesi vista anche la popolarità del giocatore nel campionato inglese.