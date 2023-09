Piange e si rifiuta di uscire, ma alla fine ha ragione lui: il portiere infortunato diventa un eroe Facundo Cambeses del Banfield dopo una botta tremenda avrebbe dovuto lasciare il campo, ma ha convinto il suo allenatore. Poi la giocata della vittoria.

Marco Beltrami

Facundo Cambeses si è preso la scena in Argentina. Il portiere del Banfield si è preso la vetrina dell'ultimo turno del massimo campionato dopo quanto accaduto nel match in casa dell'Instituto de Cordoba. Cresciuto nelle Giovanili del suo club, ha dimostrato un attaccamento alla maglia e una voglia di rendersi utile per la sua squadra eccezionali.

Dopo un inizio di partita superlativo con diversi interventi importanti, al 37′ Facundo ha rischiato grosso. Dopo un coraggioso intervento con un'uscita alta Cambeses è caduto male sbattendo poi la testa sull'erba. Una botta che ha subito spaventato tutti: l'estremo difensore è rimasto immobile per qualche secondo sul terreno di gioco e subito sono intervenuti i componenti dello staff medico.

Avendo rimediato una botta al capo, il medico sociale ha chiesto all'allenatore di sostituire Facundo Cambeses per permettergli ulteriori controlli ed evitare contraccolpi. Una volta rialzatosi Facuno ha capito che avrebbe dovuto lasciare il campo ma non ne ha voluto sapere. Dopo circa 3′ il portiere ha iniziato a disperarsi lasciandosi andare alle lacrime pur di non lasciare il campo.

Compagni e addetti ai lavori hanno provato a convincerlo ad uscire ma non c'è stato nulla da fare. Alla fine mister Julio César Falcioni ha ceduto e così ha lasciato in campo il suo ultimo uomo. Quest'ultimo ha sfoderato altre parate importanti, e si è rivelato l'eroe del Banfield. Al minuto 96′ infatti Facundo ha lanciato lunghissimo di prima intenzione il compagno Gerónimo River con il braccio. Un pallone con il contagiri, che l'attaccante ha sfruttato alla perfezione: serpentina vincente e gol vittoria. Lacrime sia per l'attaccante che per il portiere per una partita indimenticabile.

Nel post-match su Instagram Cambeses ha voluto tranquillizzare tutti: "Prima di tutto voglio ringraziare tutte le persone che hanno dedicato del tempo a informarsi sulla mia salute! Sono già a casa dopo aver fatto tutti gli studi corrispondenti! Grazie a Dio sto bene adesso! Forza Drill!! Grazie allo staff medico della società, ai compagni e allo staff tecnico che erano con me".