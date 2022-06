Pesca il jolly da 60 metri e regala la vittoria ad Andorra: compagni sorpresi, portiere disperato Jesus Rubio ha segnato un gol da 60 metri in Andorra-Liechtenstein, match valido per la Nations League 2022-2023.

A cura di Vito Lamorte

Gol voluto o colpo di fortuna? Non lo sapremo mai. Di certo in tanti ricorderanno di aver visto un gol davvero in Andorra-Liechtenstein della Nations League 2022-2023. Jesus Rubio a pochi minuti dal termine della sfida del gruppo 1 della Lega D ha fatto partire un tiro da sessanta metri e ha sorpreso il portiere avversario Buchel, che mai si sarebbe aspettato una conclusione da quella distanza.

La squadra dei Pirenei ha centrato la prima vittoria dopo la sconfitta per 3-0 in Lettonia e il pareggio in casa con la Moldavia: con questi 3 punti ha acciuffato proprio i moldavi al secondo posto del gruppo.

Il Liechtenstein è tornato a segnare dopo un'astinenza di quasi un anno, ma questo non è bastato per espugnare Andorra.