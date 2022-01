Perla di De Bruyne e Chelsea ko: il Manchester City mette le mani sulla Premier già a gennaio Il Manchester City batte il Chelsea e lo spedisce a 13 punti. Guardiola grazie a un gol meraviglioso di Kevin De Bruyne ha vinto la 12esima partita consecutiva.

A cura di Alessio Morra

La Premier League è storicamente il campionato più equilibrato tra quelli principali. Ma a metà gennaio sembra già deciso. Il Manchester City ottiene il dodicesimo successo consecutivo. Guardiola batte 1-0 il Chelsea e spedisce i campioni d'Europa a 13 punti. Solo il Liverpool, con una clamorosa rimonta può provare a frenare i Citizens, che vedono da vicino il quarto titolo in sei anni. L'incontro è stato deciso da un gol bellissimo di De Bruyne.

Tuchel dà fiducia a Lukaku, ma non a Jorginho che guarda tutta la partita dalla panchina. Il Chelsea gioca alla vecchia maniera, così ha vinto la Champions, proprio contro il City che domina ma fatica a calciare in porta. L'occasione migliore nel primo tempo ce l'ha Grealish, poco freddo davanti a Kepa. Nella ripresa è tutto uguale, Lukaku ha un'occasione d'oro, ma non riflette troppo e il portiere Ederson gli chiude lo specchio al limite dell'area di rigore e respinge. Sterling va giù, il fallo di Alonso c'è, ma c'è un millimetrico fuorigioco di Walker. Bandierina alzata.

La partita sembra incanalata sullo 0-0, ma la magia arriva. Il gol lo realizza il grande ex Kevin De Bruyne, che ha un doppio conto aperto con il Chelsea. Cancelo con una palla filtrante sorprende Kanté, Foden con un movimento perfetto taglia fuori Thiago Silva, De Bruyne avanza, mira e mette il pallone nell'angolino. Manchester City 1 Chelsea 0. Il gol è bellissimo, esplode l'Ethiad Stadium, con buona ragione. Il vantaggio sul Chelsea è enorme, ora occhio solo al Liverpool, che deve recuperare tanti punti e ora è pure senza due/terzi dell'attacco. Guardiola vince la dodicesima partita consecutiva, un numero mostruoso e il prossimo weekend vuole fare 13.