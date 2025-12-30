Perché un agente di polizia è stato sanzionato per aver ricevuto 60 mila euro da Mbappé

Un agente della sicurezza della nazionale francese è stato posto in pensionamento anticipato dalla Direzione generale della polizia nazionale (DGPN) dopo aver ricevuto un regalo da Kylian Mbappé, secondo quanto riportato da fonti vicine al caso all’AFP e confermato da un articolo di Le Monde.

Nel giugno 2023, l’agente, assegnato alla FFF, ha ricevuto un regalo di 60.300 euro dall’attuale capitano della nazionale, proveniente dal bonus della Coppa del Mondo 2022. La somma è stata segnalata a Tracfin, l’unità di intelligence finanziaria del Ministero delle Finanze francese, nel luglio 2024, innescando un’inchiesta giudiziaria.

Secondo l’avvocato dell’agente, Jean-Baptiste Soufron, “La donazione ricevuta per la Coppa del Mondo 2022 era legale, è stata effettuata tramite assegno e non era necessario dichiararla”. L’agente è stato convocato a ottobre in un consiglio disciplinare dell’IGPN senza ricevere alcuna sanzione.

Regalo di Mbappé ad un poliziotto: scatta il pensionamento anticipato

Nonostante ciò, il 20 dicembre la DGPN ha deciso il pensionamento anticipato per non aver informato i superiori della donazione. L’agente, amico della famiglia Mbappé, aveva già esercitato il diritto al ritiro anticipato, previsto per il 31 dicembre, e sarà assunto dalla FFF con un contratto a tempo determinato per la prossima Coppa del Mondo.

Soufron ha commentato: “Si tratta di una grave contraddizione dell'inchiesta dell'IGPN, poiché le altre accuse, come lavoro occulto in Camerun, erano state ritirate dopo le spiegazioni al consiglio disciplinare”. Anche l’ex prefetto Abdel Aïssou ha difeso l’agente, affermando: “Questa storia non ha alcun fondamento legale, la donazione è legale e non è stata contestata, c’è chiaro intento di molestia”.

L’indagine giudiziaria prosegue, con accuse di lavoro sotto copertura e possibile riciclaggio legato a frode fiscale. Mbappé ha inoltre donato altri 30.000 euro ciascuno ad altri quattro brigadieri, portando il totale delle donazioni a 180.300 euro, tutte dichiarate legali e senza controvalore, secondo il suo entourage.