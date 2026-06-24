Dustin Poirier arrestato all’aeroporto di Atlanta: “Sono arrivato al punto in cui ho bisogno di aiuto”

Dustin Poirier è stato arrestato domenica all’aeroporto di Atlanta per ubriachezza molesta in luogo pubblico: un video mostra il lottatore di MMA in stato di alterazione sfidare un agente di polizia e minacciare di aggredirlo.

La foto segnaletica di Dustin Poirier dopo l’arresto

Un altro atleta alle prese con le difficoltà post fine carriera, questa volta è un nome molto famoso delle MMA come Dustin Poitier (l'ultimo ad aver battuto Conor McGregor) che mostra pubblicamente il suo lato più debole lontano dai riflettori. Il 37enne americano è stato arrestato domenica in Georgia per ubriachezza molesta in luogo pubblico, in seguito a un incidente avvenuto all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta. Il fighter è stato rilasciato poche ore dopo, presentandosi poi in tribunale lunedì. In Georgia, l'accusa di ubriachezza molesta può essere punita con una condanna fino a un anno di carcere (improbabile in questo caso), una multa fino a 1000 dollari o entrambe le pene. Poirier ha poi pubblicato un messaggio su Instagram, chiedendo aiuto per la sua dipendenza dall'alcol.

Il video dell'arresto di Dustin Poirier all'aeroporto di Atlanta: il lottatore di MMA in stato di totale alterazione

Il video pubblicato da ‘TMZ' mostra il comportamento fuori di sé da parte di Poirier all'aeroporto di Atlanta. Le immagini sono quelle registrate dalla telecamera indossata da un agente, che riprende il lottatore fuori da un gate dello scalo. Non è chiaro cosa sia successo prima dell'inizio del filmato, ma a un certo punto Poirier minaccia di aggredire l'agente, prima che arrivino rinforzi del personale di sicurezza e lo arrestino.

La domenica sembrava essere iniziata in modo sereno per Poirier, che in mattinata aveva ripubblicato su Instagram una foto che lo ritraeva con i suoi figli. Il post originale era stato pubblicato da sua moglie come augurio per la festa del papà, che negli Stati Uniti si celebra nella terza domenica di giugno. Poi nel pomeriggio la brutta avventura all'aeroporto di Atlanta, seguita da un breve messaggio lunedì: "Vi voglio tutti bene. Sto lavorando su me stesso".

Il messaggio di Poirier: "Ho bisogno di aiuto, abbandonare i combattimenti non è stato facile e l'alcol non è la soluzione"

Martedì Poirier ha poi rilasciato una dichiarazione più articolata, in cui ammetteva di aver bisogno di aiuto per uscire dalla sua attuale condizione di dipendenza, esposta al mondo in maniera impietosa: "Sono arrivato al punto in cui ho bisogno di aiuto, abbandonare i combattimenti non è stato facile e l'alcol non è la soluzione. Ha rovinato la vita di mio padre e non permetterò che rovini anche la mia, la mia famiglia mi merita al 100%. Sto cercando di fare tutto il possibile per ritrovare la lucidità mentale e fare i prossimi passi giusti".

La storia Instagram di Dustin Poirier dopo l’arresto

Chi è Dustin Poirier, la carriera del lottatore di MMA e campione UFC

Dustin Poirier è considerato uno dei più grandi pesi leggeri nella storia delle MMA, di cui è stato campione a interim nel 2019. Nato il 19 gennaio 1989 a Lafayette, in Louisiana, "The Diamond" ha gareggiato dal 2009 al 2025 costruendosi una reputazione da straordinario incassatore e fenomenale colpitore, collezionando vittorie leggendarie contro lottatori del calibro di Conor McGregor (battuto due volte), Max Holloway, Eddie Alvarez e Justin Gaethje.

Mancino e cintura nera di Jiu jitsu brasiliano, Poirier ha chiuso la sua straordinaria carriera nel luglio del 2025 in occasione di UFC 318, ritirandosi ufficialmente dopo un match perso ai punti per decisione unanime contro Max Holloway. Ha salutato gli sport di combattimento con un record professionistico di 30 vittorie (di cui 15 per KO e 8 per sottomissione), 10 sconfitte e un no-contest, rimanendo tutt'oggi una delle figure più rispettate, amate e iconiche nella storia recente delle Arti Marziali Miste mondiali.