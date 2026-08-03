James Martins e Chiara They, violento scontro nella finale di beach volley: “La smetti? Basta!”

Nel corso della finale italiana di beach volley femminile nel corso del 2° set, un time out si è trasformato quasi in uno scontro fisico tra il tecnico James Martins e le sue due atlete. La FIPAV ha deciso di vederci chiaro.

La finale della Coppa Italia femminile di beach volley 2026, disputata nel pomeriggio di domenica 2 agosto sull'arena della spiaggia di Montesilvano, doveva rappresentare il punto più alto del circuito estivo nazionale, tuttavia a far parlare soprattutto di sé è stato un momento di pura tensione, relegando il successo di Federica Frasca e Alice Gradini in secondo piano quando, nel corso del secondo set James Martins, coach del duo They-Breidenbach che stava subendo la pressione avversaria, ha affrontato le sue due atlete con parole e modi più che veementi, esasperando a dismisura il time-out. Tutto ripreso in diretta TV e con l'audio che riproponeva la reazione di They e gli improperi successivi dello stesso Martins.

Una scena oltre l'imbarazzo, sicuramente che nulla ha a che vedere con ciò che riguarda lo sport in sé e nemmeno giustificabile dalla tranche agonistica o dal momento particolarmente intenso della gara: ciò che ha fatto James Martins è semplicemente inqualificabile per un allenatore e non è un caso se la FIPAV ha già deciso di aprire una inchiesta interna sulla vicenda, che ha suscitato sdegno e scalpore non solo nel beach volley.

Il tecnico Martins durante il time–out contestato nella finale nazionale di beach volley femminile

Cos'è accaduto in finale di beachvolley; il time-out della vergogna

Ma cos'è accaduto esattamente, in campo? Iniziamo a contestualizzare l'evento: la sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto e terza tappa Gold della stagione coincidente con il titolo di Coppa Italia, che vedeva di fronte due delle coppie di punta del movimento italiano, ovvero Alice Gradini e Federica Frasca contro Chiara They e Sara Breidenbach, quest'ultime guidate in panchina dal tecnico brasiliano James Martins. Nel corso di un time-out del secondo set il tecnico ha avuto una discussione accesa con le proprie atlete sotto l’occhio delle telecamere di Rai Sport, che riprendevano la manifestazione in diretta.

Martins ha prima preso per un braccio le atlete, con una vigoria e un atteggiamento esagerati. A tal punto che Chiara They, in evidente stato di agitazione e di sorpresa, ha reagito dicendo: "La smetti? Basta!". Pochi istanti, ma di pura tensione, con Martins che poi è stato ancora intercettato dai microfoni, mentre si allontanava e inveiva: "Voglio vedere la palla a terra, non me ne frega un c…!"

La reazione del mondo della pallavolo, FIPAV: "Responsabilità da valutare nelle sedi competenti"

La tensione agonistica ha giocato un pessimo scherzo al coach brasiliano che si è reso autore di un comportamento inaccettabile, al di là dell'esito del match poi vinto da Frasca e Gradini, e così la risposta delle istituzioni non si è fatta attendere. La Federazione Italiana Pallavolo ha diffuso una immediata nota ufficiale di condanna per voce del presidente Giuseppe Manfredi, definendo l'accaduto inaccettabile e del tutto estraneo ai valori dello sport: "La FIPAV ribadisce che ogni eventuale responsabilità sarà valutata nelle sedi competenti, nel pieno rispetto delle procedure previste dall'ordinamento federale, con la massima determinazione nel tutelare i valori dello sport e la sicurezza di tutti i tesserati coinvolti nell'attività federale".