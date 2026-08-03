Angela Carini: “Perché mi chiamate ‘la napoletana’? Sono italiana e ho vinto più di Imane Khelif”

Angela Carini, che due anni fa ebbe popolarità mondiale, dopo la sfida con Imane Khaelfi alle Olimpiadi leggendo un post sui social polemizza perché viene spesso definita napoletana invece di italiana e rimarca i titoli vinti in questi anni.

Angela Carini, due anni fa, di questi tempi, ebbe una popolarità mondiale. La pugile partecipò alle Olimpiadi e affrontò Imane Khelif, in un incontro passato alla storia per motivi extra-sportivi. Carini trovando un post che rievoca quell'evento prende posizione, ma non per tornare su un argomento passato, ma per sottolineare che lei è italiana oltre che napoletana. Ma in tanti, compreso chi ha scritto quel post, battono sulla sua città d'origine e alla pugile questo non va giù. Inoltre la pugile ricorda con orgoglio le sue vittorie, che paiono sempre passare in secondo piano rispetto all'ormai nota breve sfida sul ring con Khelif.

"Orgogliosa di essere napoletana, ma rappresento l'Italia"

All'inizio di agosto del 2024 Carini salì sul ring per combattere contro Khelif, durò pochissimo, nemmeno cinquanta secondi. Le polemiche, feroci, durarono invece molto a lungo, soprattutto fuori dal mondo dello sport. Carini la sua vita l'ha proseguita, anche con successo sul ring, ma come succede a chi diventa famoso all'improvviso quell'evento le resta e le resterà appiccicato per sempre addosso.

La pugile ha visto online il post di un giornalista, che ricordava quel combattimento e lo raccontava nei minimi particolari. A Carini quel post non è piaciuto soprattutto per l'appellativo napoletana, usato al posto di italiana: "Non so a quale titolo queste persone credono di toccarmi con la classica melodia di sottofondo, come da lasciar intendere un qualcosa, un qualcosa che forse va anche oltre lo sport. La “Napoletana Angela Carini “, io pur essendo orgogliosamente napoletana, nella mia vita sportiva, ho rappresentato l’ Italia, sui podi del mondo ha suonato, il nostro Inno, con la vittoria di mie molteplici medaglie, quindi mi domando qual’ è il senso di scrivere Napoletana e non Italiana?".

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"Perché non ricordare le medaglie che ho vinto"

Ma c'è un altro motivo di frustrazione per la pugile che ricorda che rappresentando l'Italia ha vinto e tanto nella sua carriera, anche dopo i Giochi di Parigi 2024: "Io d’altronde ho camminato e continuerò a camminare a testa alta nella mia onestà, e nel mio onore, ho continuato a vincere anche dopo le Olimpiadi eppure nessuno ha parlato, medaglie nazionali ed internazionali. Io sul ring ci sono salita e ho conquistato cose che non ho visto fare da chi magari ha portato a casa l’ oro olimpico. A testa alta, fiera di essere Napoletana, fiera di essere italiana, e fiera dei miei titoli conseguiti, che forse sono scomodi a qualcuno".

I successi ottenuti da Angela Carini dopo le Olimpiadi

Angela Carini è nota, sì, per quell'incontro, ma come giustamente tiene a precisare ha ottenuto diversi successi in questi ultimi anni. Nel dicembre 2024 ha conquistato l'ottavo titolo di campionessa italiana, poi ha ottenuto l'oro anche alla World Boxing Cup in Polonia poco dopo. Mentre nel 2025 ha ottenuto la medaglia d'argento al Torneo Internazionale Strandja (a Sofia). Poi ha vinto la medaglia d'oro, nel maggio 2025, alla World Boxing Cup. Mentre Imane Khelif dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi non solo non ha vinto più titoli, ma non è ritornata mai più sul ring.