Dragoni al Chelsea è il trasferimento più importante nella storia del calcio femminile italiano: le cifre

Giulia Dragoni a 19 anni ha già vinto sette trofei e adesso passando al Chelsea è diventata la calciatrice italiana più costosa di ogni tempo.

Giulia Dragoni, calciatrice classe 2006, che vent'anni li compirà nel mese di novembre, è diventata la calciatrice italiana più pagata di sempre. A sborsare mezzo milione di euro per prelevarla dal Barcellona, proprietario del cartellino, è stato il Chelsea, che in Giulia Dragoni ci crede e spera anche con l'italiana di poter raggiungere traguardi importanti. Dragoni diventando la calciatrice italiana più pagata di sempre supera Sofia Cantore, che un anno fa passò dalla Juventus ai Washington Spirit.

A 19 anni Dragoni diventa la calciatrice italiana più pagata di sempre

Che il Chelsea e l'Italia abbiano un legame stretto, oltre che storico, è cosa nota. Dalla metà degli anni '90 in poi sono tantissimi i calciatori e gli allenatori tricolori che sono passati dal Chelsea, che quest'estate si è rinforzato comprando Marco Palestra, che hanno soffiato all'Inter per 60 milioni di euro. Ma in questo calciomercato è stata prelevata dal Barcellona per circa mezzo milione di euro Giulia Dragoni, un talento purissimo, che a dispetto della giovane età, ha 19 anni ha già vinto 7 trofei, tra Roma e Barcellona. Primati in serie per questa centrocampista che sta bruciando le tappe rapidamente e che ancora da teenager somma già 25 presenze con la Nazionale, che va a caccia della qualificazione ai Mondiali del 2027.

Giulia Dragoni ha vinto già 7 trofei ad appena 19 anni.

I numeri sono questi, il palmares è già ampio. Barcellona e Roma prima del Chelsea. Un trittico eccezionale per questa calciatrice che gioca da mezzala, ma che può agire anche da trequartista. Il Chelsea ha puntato su Giulia Dragoni, muovendosi con anticipo rispetto alla concorrenza. I dirigenti inglesi pensano che possa spaccare e fare uno step gigantesco.

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Giocherà in Champions League con il Chelsea

Dopo essere stata eletta come migliore centrocampista dell'ultima Serie A proverà a prendersi, pure, il titolo in Premier League femminile e soprattutto in Champions, dove il Chelsea vuole ritrovare i fasti di un tempo e di ritornare in finale di Champions League, cosa che manca dal 2021.