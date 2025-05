video suggerito

Perché Sommer para le palline da tennis, l’allenamento estremo dell’ex preparatore di Donnarumma Sommer si allena parando palline da tennis, è la strategia del preparatore Gianluca Spinelli: fino a due anni fa lavorava al PSG con Donnarumma, suo avversario in finale di Champions. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è la prima volta che Yann Sommer si presenta ad Appiano Gentile con racchetta e palline da tennis sottobraccio. Non è un passatempo, ma parte dell'allenamento che il preparatore dei portieri Gianluca Spinelli ha ideato per lui: nella sua routine c'è anche quella di provare a parare le piccole palline gialle che vengono usate durante le partite di tennis e che raggiungono velocità esorbitanti che colpite con la giusta forza. Sono più difficili da fermare dei palloni da calcio, per le loro dimensioni ridotte e per la rapidità con la quale disegnano la loro parabola, un ottimo modo per allenare i riflessi durante la stagione.

E quale momento migliore per farlo se non poche settimane prima della finale di Champions League? In un video diffuso dall'Inter sui suoi profili social si vede lo svizzero alle prese con il particolare allenamento, aiutato dal preparatore che per l'occasione diventa un tennista provetto. È un tipo di esercizio ormai consolidato tra i due che sono arrivati insieme a Milano due anni fa portando grandissimi risultati ai nerazzurri. Ma tutti i suoi segreti non saranno così inaccessibili per il PSG perché Spinelli per cinque anni ha lavorato proprio con i parigini ed è stato il maestro di Gigio Donnarumma che lo ricorda ancora con grande affetto.

L'allenamento speciale del preparatore di Sommer

L'anello di congiunzione tra i due portieri che si giocheranno la finale di Champions League il prossimo 31 maggio è proprio Spinelli che ha avuto modo di lavorare con entrambi. Ha accolto Donnarumma a Parigi, creando con lui un legame che dura ancora nel tempo anche per via del suo lavoro con la Nazionale cominciato nell'era di Antonio Conte e concluso appena due anni fa, alla firma del contratto con l'Inter. A Milano ha lavorato con Sommer che è diventato un fattore decisivo per i nerazzurri: le sue parate fanno sempre la differenza e sono state fondamentali anche per arrivare in finale, soprattutto nel doppio confronto in semifinale con il Barcellona.

Per questo Donnarumma non sarà sorpreso di vedere il suo rivale in allenamento con delle palline da tennis. Il preparatore dei portiere preferisce utilizzare palloni più piccoli di quelli regolamentari per stimolare reattività e coordinazione, due fattori fondamentali per qualsiasi numero uno: ad Appiano si è presentato con le racchette, incitando lo svizzero a fare quante più parate possibili e mettendo alla prova la sua concentrazione, con risultati davvero straordinari in campo.