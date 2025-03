video suggerito

Perché Roma-Cagliari di Serie A oggi si gioca alle ore 16 anziché al classico orario delle 15 L’orario insolito della partita domenicale della 29ª giornata è dovuto alla coincidenza nella Capitale con un altro evento: la Maratona di Roma. Ecco perché il fischio d’inizio all’Olimpico è stato spostato di un’ora. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roma-Cagliari si gioca domenica 16 marzo alle ore 16:00. L'insolita coincidenza statistica porta con sé una domanda: perché vanno in campo a quell'ora e non alle 15 come previsto per altri match in programma nella 29ª giornata di Serie A? Uno strappo alla regola rispetto agli slot abitualmente previsti per le gare domenicali (alle 12:30, alle 15:00, alle 18:00 e alle 20:45) che non è un trattamento di favore né scaturisce da esigenze motivate da parte delle stesse società. La ragione è un'altra: nella Capitale si correrà anche la Maratona che partirà alle 8:30 del mattino ai Fori Imperiali e si concluderà intorno alle 15:30 al traguardo fissato al Circo Massimo.

La richiesta del Prefetto, nella Capitale c'è anche la Maratona

Necessità logistiche, di sicurezza e ordine pubblico hanno spinto il Prefetto, Lamberto Giannini, a chiedere lo spostamento dell'incontro di campionato così da agevolare l'afflusso dei tifosi verso lo stadio Olimpico. Recepito l'atto, la Lega Serie A ha deciso di posticipare di un'ora il fischio d'inizio tra giallorossi e sardi. Nella nota che risale al 5 marzo venne ufficializzato il nuovo orario: "In ottemperanza alle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data odierna a Roma, si comunica che la gara Roma-Cagliari avrà inizio alle ore 16.00, anziché alle ore 15.00 come precedentemente comunicato con il C.U. n 172 del 21 febbraio 2025".

L'alternativa messa da parte: spostare la partita ad altra data

Non c'era altra possibilità se non adottare una scelta di buonsenso che non creasse problemi ai tifosi abbonati e in possesso di biglietto: ovvero, dirottare solo di un'ora la partita dell'Olimpico considerata l'impossibilità di spostare ad altra data la Maratona di Roma. In alternativa era stata valutata anche l'opportunità di differire la disputa stessa dell'incontro ma a inizio mese, quando la squadra di Ranieri era ancora in corsa in Europa League (da cui è stata eliminata giovedì scorso), l'unica casella disponibile era quella del 2 aprile in un calendario già ingolfato.