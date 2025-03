video suggerito

Cambia l'orario d'inizio di Roma-Cagliari: si giocherà a un'ora inedita per la Serie A Roma-Cagliari in programma il prossimo 16 aprile ha subito lo slittamento di un'ora: perché la partita si giocherà alle ore 16, uno slot che non è previsto in Serie A.

A cura di Ada Cotugno

La Lega Serie A ha ufficializzato lo slittamento del fischio d'inizio di Roma-Cagliari, in programma domenica 16 marzo allo Stadio Olimpico: la partita si giocherà nello stesso giorno ma inizierà un'ora prima del previsto ossia alle ore 16:00, un orario inedito per il nostro campionato che non prevede gare in quello specifico slot. È stato uno spostamento necessario per evitare addirittura il rinvio, dato che per questioni di ordine pubblico i giallorossi non avrebbero potuto giocare quando stabilito dal calendario.

Dunque si è evitato il rischio di posticipare l'incontro a data da destinarsi, una soluzione che con dei calendari così intasati avrebbe creato ulteriori problemi. Lo slittamento è arrivato dopo la richiesta specifica del Prefetto di Roma che ne ha chiesto il rinvio perché in città quel giorno si terrà la Maratona che per questioni pratiche non può essere spostata. Per evitare problemi di ordine pubblico quindi la Lega ha deciso di spostare la partita di appena un'ora, senza trovare nuovi spazi nei prossimi mesi.

Perché Roma-Cagliari inizierà un'ora più tardi

Non è un orario solito per le partite di Serie A, ma Roma-Cagliari si giocherà domenica 16 marzo alle ore 16:00. La Lega ha accolto la specifica richiesta del Prefetto di Roma, preoccupato per l'ordine pubblico: nella capitale, qualche ora prima della gara dei giallorossi, si terrà anche la Maratona che ovviamente porterà con sé un grande flusso di appassionati e spettatori che avrebbe potuto creare qualche problema con l'afflusso dei tifosi allo stadio.

Per questo è stato scelto di rinviare la sfida dell'Olimpico di appena un'ora, dato che non era possibile spostare invece la corsa. L'altra soluzione era invece quella di rinviare totalmente la partita a un altro giorno: l'unico slot disponibile al momento è quello del 2 aprile, ma anche in quel caso c'era il rischio di andare in conflitto con gli impegni europei della squadra di Ranieri costringendola ad avere un calendario fin troppo fitto.