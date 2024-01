Perché Messi ha vinto il premio The Best Fifa se ha avuto gli stessi punti di Haaland: favorito da una regola È stata la stessa Federazione a dare subito una spiegazione citando l’articolo 12 del regolamento relativo all’attribuzione dei punteggi in base ai consensi riscossi: a fare la differenza è stata una quota particolare di voti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'esito dei voti ottenuti dai tre calciatori sul podio del The Best Fifa.

Lionel Messi ha vinto anche il premio The Best Fifa 2023 battendo Erling Haaland e Kylian Mbappé. Dopo aver messo in bacheca l'ottavo Pallone d'oro a ottobre scorso, il fuoriclasse argentino ha fatto un altro po' di spazio nella sala dei trofei grazie al riconoscimento ottenuto sul filo del rasoio, a corredo di una serata particolare per circostanze imbarazzanti.

È stato incoronato quale miglior calciatore al mondo ma non era presente alla serata di gala organizzata dalla Federazione: una scena desolante che, nonostante facesse parte del copione perché era noto che il ‘dieci' non si sarebbe mosso da Miami in questa fase di preparazione alla prossima stagione, è stata spezzata solo dall'intervento di Thienry Henry (cerimoniere della serata) che ha ritirato il premio.

La Pulce non era l'unica a mancare: erano vacanti anche le poltrone riservate all'attaccante del Manchester City (infortunato, ha fatto sapere di voler continuare il programma di recupero) e del Paris Saint-Germain (che ha declinato l'invito) ma non vedere il campione sudamericano salire sul palco ha fatto calare in teatro un silenzio stucchevole.

Il riepilogo del conteggio dei voti che hanno assegnato il premio The Best Fifa.

La contumacia dell'evento non è stato l'unico dettaglio dell'appuntamento. Alla lettura del verdetto in molti si sono chiesti perché il The Best Fifa è stato assegnato all'ex stella del Barcellona pur avendo conseguito lo stesso numero di punti della punta norvegese (48, più staccato Mbappé a quota 35).

È stata la stessa Fifa a dare una spiegazione citando l'articolo 12 del regolamento relativo all'attribuzione dei punteggi in base ai consensi riscossi: a prevalere è stato il calciatore che ha annoverato il maggior numero di punteggi "cinque punti" ottenuti dai voti dei capitani nazionali maschili, ed è finita 107 a 64 per Messi. I tre finalisti, infatti, sono stati votati da una giuria globale formata allenatori e capitani delle selezioni nazionali, un gruppo selezionato di giornalisti e tifosi online.

Messi stacca tutti. Al netto del numero dei Palloni d'Oro che lo hanno reso una sorta di leggenda vivente, il campione argentino ha segnato un altro ‘piccolo' primato personale: con tre premi (2019, 2022 e 2023) ha lasciato un gradino più sotto il portoghese Cristiano Ronaldo (2016 e 2017) e il polacco Robert Lewandowski (2020 e 2021).