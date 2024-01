Messi vince il FIFA The Best ma la premiazione è imbarazzante: lui non c’è, in sala cala il silenzio A Londra in occasione dei FIFA The Best Awards non è mancato un momento surreale quando Lionel Messi è stato premiato come migliore giocatore: la Pulga era assente e malgrado l’egemonia totale del City nella seconda parte del 2023, ha comunque superato Haaland. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Lionel Messi miglior giocatore del 2023 e premiato con il The Best FIFA, lunedì 15 gennaio nel gran galà andato in scena a Londra dove ha preceduto altri due campionissimi che hanno caratterizzato l'anno appena concluso: Erlig Haaland e Kylian Mbappé. In una edizione snobbata proprio dai tre finalisti che non erano presenti alla cerimonia, creando più di un semplice imbarazzo generale. A tal punto che in un clima surreale a ritirare il premio sul palco è stato Thierry Henry.

Come se fosse un titolo di secondo piano o inutile. Così è sembrato a tutti il riconoscimento che Messi ha vinto, essendo il più votato nella categoria del miglior giocatore dell'anno, dov'era in lizza insieme ad Haaland e a Mbappé. Ma sia la Pulga argentina, sia il fenomeno del City sia la stella francese del PSG non erano presenti in sala. e se per gli ultimi due l'assenza è passata quasi inosservata, la mancanza sul palco del premiato è risultato un momento surreale, creando imbarazzo da parte dell'organizzazione nell'ovviarne l'assenza.

Una situazione che ha suscitato prima un brusio generale e poi un silenzio glaciale anche per l'esito di un verdetto quasi a sorpresa: in molti, infatti si aspettavano al primo posto Haaland dopo una seconda parte di 2023 giocato da protagonista con la maglia del Manchester City. Alla fine a ritirare il premio rimasto sul palco è stato Thierry Henry, l'ex campione del mondo gran cerimoniere di serata insieme alla presentatrice sportiva britannica, Reshmin Chowdhury.

L'assenza di Messi era già prevista, con l'argentino campione del Mondo che non ha lasciato l'Inter Miami che sta per iniziare il periodo preseason con una serie di amichevoli e una preparazione alla quale ha deciso di non mancare. L'Inter Miami prenderà parte a sette partite amichevoli, sei delle quali si giocheranno in trasferta. Si inizierà contro la nazionale di El Salvador il 19 gennaio prima di affrontare l'FC Dallas al Cotton Bowl tre giorni dopo. Poi un grande tour in Medio Oriente e Asia, che include due partite in Arabia Saudita contro l'Al-Hilal il 29 gennaio e poi un incontro contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo il 1 febbraio. Da lì, l'Inter Miami giocherà contro la nazionale di Hong Kong il 4 febbraio prima di dirigersi in Giappone per affrontare il Vissel Kobe.