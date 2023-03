Perché Lorenzo Pellegrini indosserà un caschetto nella partita di Europa League Real Sociedad-Roma Pellegrini è pronto a scendere in campo per la partita Real Sociedad-Roma, ma dovrà indossare un caschetto protettivo per un colpo alla testa subito all’andata.

A cura di Ada Cotugno

Lorenzo Pellegrini è pronto a tornare in campo per la sfida di Europa League alla Real Sociedad. Il capitano della Roma proverà a trascinare la sua squadra nel ritorno degli ottavi finale della competizione, ma dovrà scendere in campo con un caschetto protettivo.

Una misura necessaria per tutelare la salute del giocatore che nella partita d'andata contro la squadra spagnola aveva subito un bruttissimo colpo alla testa: le immagini avevano mostrato un terribile infortunio procurato in seguito al violento scontro aereo con Zubeldia.

Il giocatore giallorosso è stato costretto a uscire dal campo, facendo subito scattare l'allarme sulla sua panchina, ma dopo una notte trascorsa a Villa Stuart e due TAC da"esito rassicurante è stato dimesso.

L'infortunio shock gli è costato comunque caro, dato che per chiudere la vistosa ferita sulla fronte gli sono stati applicati 30 punti di sutura, 4 dei quali interni.

Per questa tipologie di ferite sono necessari almeno dodici giorni per riprendersi del tutto, ma dopo appena una settimana dall'infortunio Pellegrini ha dato la sua piena disponibilità a scendere in campo per aiutare la sua Roma in Europa League e nel derby di campionato contro la Lazio.

Per questo motivo dovrà indossare un caschetto protettivo, per non lasciare esposta la zona ferita ed evitare complicazioni. La storia ricorda quella di Petr Čech, storico portiere del Chelsea che dal 2006 e fino alla fine della sua carriera ha sempre indossato il dispositivo protettivo.

Anche in quel caso il giocatore era stato costretto a indossare il caschetto dopo uno scontro di gioco con un avversario che gli aveva provocato una frattura al cranio e uno stop lungo 98 giorni.

L'ex portiere indossava una protezione morbida, ma a differenza sua Pellegrini indosserà un caschetto rigido per non correre nessun rischio. Il dispositivo protettivo dovrà essere autorizzato dalla terna arbitrale prima dell'inizio della partita di Europa League prima di essere indossato.

Il capitano della Roma ha già ricevuto il suo nuovo accessorio che ha potuto provare nel corso dell'allenamento, tra la curiosità dei suoi compagni che si sono fermati ad osservare il caschetto: qualcuno, come Mancini, è riuscito anche ad averlo tra le mani per provarlo.