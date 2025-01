video suggerito

Perché l'Inter non può cedere Frattesi fino a fine gennaio: per Simone Inzaghi sarebbe un rischio Davide Frattesi potrebbe restare all'Inter almeno fino al 29 gennaio. Cedere il centrocampista in questo momento sarebbe un rischio enorme per la squadra di Simone Inzaghi.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter di Simone Inzaghi è attesa da cinque partite molto impegnative che chiuderanno il mese di gennaio. Un periodo particolare per via della presenza del calciomercato invernale che inevitabilmente ha travolto anche la squadra nerazzurra. Tutti gli occhi in tal senso sono fissi su Davide Frattesi, il centrocampista romano che anche contro il Venezia nell'ultimo turno di campionato è rimasto inizialmente in panchina nonostante le assenze a centrocampo dei titolarissimi Calhanoglu e Mkhitaryan. La Roma sembra la squadra più interessata.

I giallorossi però, dalle parole di Claudio Ranieri, in questo momento valutano troppo alta la richiesta per l'ex Sassuolo. I nerazzurri chiedono una cifra che sfiora i 50 milioni e per questo ogni trattativa potrebbe essere ostacolata proprio da questo dettaglio di non poco conto. Ma nonostante questo l'Inter potrebbe essere costretta a lasciare Frattesi in rosa almeno fino a fine gennaio. Calhanoglu dovrà stare fuori ancora altri 20 giorni mentre Mkhitaryan ha subito una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra. La coperta a centrocampo rischia di essere corta.

Il centrocampista turco infatti, rimasto fuori contro i lagunari, dovrà ancora attendere per il suo rientro dopo il comunicato dell'Inter: "Ha accusato un indolenzimento muscolare durante il lavoro personalizzato di recupero dall'elongazione all'adduttore destro". Per lui altri 20 giorni di stop in un mese in cui ci saranno da giocare le due partite di Champions contro Sparta Praga e Monaco e con tre impegni in campionato contro Bologna, Lecce ed Empoli. Senza Calha e l'armeno cedere Frattesi dunque sarebbe un rischio enorme a livello numerico per i nerazzurri. Eventualmente una sua cessione sarebbe opportuno valutarla solo in un secondo tempo praticamente nelle ultime ore del calciomercato.

Il rischio dell'Inter di cedere Frattesi durante il mese di gennaio

Teoricamente dunque Frattesi rimarrà all'Inter almeno sino al 29 gennaio, giorno dell'ultima partita di Champions contro i monegaschi che anticipa il derby del 2 febbraio alle 18 contro il Milan. Una cessione anticipata di Frattesi potrebbe portare infatti l'Inter a giocare le ultime due Champions con soli tre centrocampisti: Zielinski, Asllani e Barella. Da ricordare come, in caso di cessione di Frattesi e acquisto di un altro centrocampista, quest'ultimo non potrà giocare essere inserito subito in lista Champions e dunque disponibile solo per il campionato.