Perché l’Inter è in vantaggio sul Napoli per ingaggiare Lookman: ha fatto una promessa

Ademola Lookman è promesso sposo dell'Inter ma nelle ultime ore alla sua porta ha bussato anche il Napoli. Il blitz è nato nelle ultime ore dopo le difficoltà per arrivare a Ndoye che, da affare quasi fatto, potrebbe preferire un trasferimento in Premier League al Nottingham. Che fare allora? L'attaccante dell'Atalanta è uno dei profili migliori in Italia e per questo gli azzurri hanno tentato un inserimento a sorpresa alzando addirittura la proposta per lo stipendio, ma senza spostare di un centimetro il nigeriano.

Lookman dà priorità assoluta ai nerazzurri, come riporta il Corriere dello Sport, e preferisce aspettare l'accordo con la sua squadra. Una scelta peculiare perché rinuncerebbe a uno stipendio migliore, ma il giocatore vuole rispettare la parola data all'Inter e anche il suo entourage preferisce non ascoltare altre offerte, almeno finché resterà in piedi la trattativa tra i due club.

Perché Lookman aspetta l'Inter nonostante la proposta del Napoli

In verità c'era anche l'Atletico Madrid sulla sua scia, ma la pista spagnola si è spenta velocemente per lasciare spazio a una soluzione interna. Sulla scrivania di Lookman ci sono due proposte allettanti: da un lato l'Inter, che si è mossa per prima, che è stata frenata dall'Atalanta dopo aver offerto 40 milioni di euro (la richiesta è di 50), mentre dall'altro c'è l'inserimento del Napoli che ha cercato di corteggiare il giocatore offrendogli un ingaggio migliore.

Gli azzurri non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale ma hanno pensato di proporre al nigeriano cinque anni di contratto a cinque milioni di euro, un in più rispetto alla società di Marotta. Ma neanche questo ha fatto vacillare Lookman che attende l'Inter: ha dato la sua parola ai nerazzurri e intende rispettarla fino alla fine, mettendo in in stand by gli azzurri. Darà il via libera soltanto se l'Atalanta non troverà la quadra con la squadra milanese che resta comunque in cima ai suoi desideri.