Perché l’arbitro Colombo non ha annullato il gol di Adzic in Juve-Inter dopo aver visto questo

La Juventus è riuscita a battere l'Inter e fare tre su tre in campionato portandosi insieme al Napoli in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno con 9 punti. Una vittoria in rimonta per gli uomini di Igor Tudor capace di affidarsi ad Adzic nei minuti finali della partita il quale è riuscito a segnare un gol a dir poco fantastico per il 4-3 definitivo dei bianconeri. Proprio l'ultima rete messa a segno dal giovane centrocampista bianconero è stato oggetto di discussione da parte dei giocatori dell'Inter in campo. Prima di convalidare la rete infatti l'arbitro Colombo ha atteso che al VAR rivedessero bene l'azione, ma perché?

Nell'azione del gol infatti Khephren Thuram avrebbe toccato il piede destro di Bonny prima di servire David che a sua volta ha fatto poi la sponda decisiva per il destro di Adzic. In realtà l'attaccante dell'Inter ex Parma si sarebbe lamentato per una manata sul volto. Ma ciò che ha fatto venire dubbi in campo è stato proprio il tocco presunto di Thuram sul piede di Bonny. La RefCam dell'arbitro sembra evidenziare un contatto tra i due giocatori ma dal VAR evidentemente hanno visto un primo tocco di Thuram sul pallone.

Cosa ha visto l'arbitro Colombo sul presunto contatto tra Thuram e Bonny

Secondo Luca Marelli, ex arbitro e oggi opinionista DAZN, in quell'occasione nel contrasto basso Thuram tocca il pallone e c'è un contatto piede contro piede ma senza rilevanza. Bonny reclama per un tocco sul viso che per l'ex arbitro però è stato veramente molto leggero tanto da valutare come corretta la decisione di lasciar correre e convalidare la rete di Adzic. Per qualcuno questo contatto apre a una nuova valutazione dei falli da parte degli arbitri. Come a voler punire un tipo di manate o contatti davvero rilevanti così da evitare facili simulazioni da parte degli avversari.

Il momento in cui l’arbitro Colombo stava fischiando fallo su Bonny.

Nel caso specifico, più che sulla manata, dalla sala VAR si sono evidentemente concentrati più sul contatto basso tra i piedi dei due giocatori. E forse anche questo aveva indotto l'arbitro Colombo inizialmente a fischiare ancor prima che Adzic calciasse. Dalle immagini in diretta si nota infatti come il direttore di gara si fosse portato il fischietto sulla bocca proprio nel momento in cui il centrocampista della Juve stava calciando. Colombo così, nel dubbio, decide di far proseguire pensando poi di affidarsi al VAR che però ha confermato la scelta di campo dell'arbitro.