Perché l’arbitro Chiffi ha concesso e revocato il rigore all’Inter: il movimento di Bonny l’aveva ingannato

L’arbitro Chiffi ha concesso e poi revocato un rigore all’Inter contro il Bologna nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana: il movimento di Bonny l’aveva ingannato.

L'arbitro Chiffi ha concesso e poi revocato un rigore all‘Inter contro il Bologna nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana: il movimento di Bonny l'aveva ingannato. L'attaccante francese ha allargato la gamba per prendersi il calcio dall'avversario e questo aveva tratto in inganno il direttore di gara.

In campo la sensazione del rigore era netta, ma rivedendola è evidente come il numero 14 dell'Inter cerchi Heggem per subire fallo e portarsi a casa il tiro dagli undici metri.

Perché l'arbitro Chiffi ha concesso e revocato il rigore all'Inter: cosa è successo

Bonny affronta tre difensori del Bologna, ma riesce comunque a guadagnarsi un rigore nel contatto con Heggem. L’arbitro Chiffi indica il dischetto, apparendo corretto dalla prospettiva del portiere: Heggem tocca il piede sinistro di Bonny. Tuttavia, il VAR lo invita a rivedere l’azione al monitor.

Da un’inquadratura posteriore emerge che Bonny spinge leggermente verso l’esterno, quasi provocando lo scontro con Heggem. Alla fine, Chiffi annulla il rigore, lasciando però un alone di incertezza, visto che Heggem colpisce comunque il piede dell’attaccante dell’Inter.

Il rigorista dell'Inter senza Calhanoglu in campo

Piotr Zielinski era già pronto a calciare dal dischetto, avendo preso il pallone senza alcuna contestazione e sistemandolo sul punto del rigore prima che la decisione venisse annullata. Un chiaro segnale: in assenza del turco in campo, i rigori spettano a Zielinski quando è presente sul terreno di gioco.

(in aggiornamento)