Perché la Roma giocherà in Europa League senza Malen e Robinio Vaz: fuori anche Arena in attacco

Donyell Malen si è presentato alla Roma segnando subito un gol (un altro gli è stato annullato ndr) nel suo esordio in giallorosso contro il Torino in campionato. Un impatto importante per l'attaccante olandese arrivato da poco nella capitale dopo essere stato acquistato dall'Aston Villa. Con lui anche Robinio Vaz che proprio con Malen sostituisce Ferguson e Dovbyk che in fase realizzativa hanno deluso tanto nella prima partite di stagione. Una fortuna per Gasperini l'arrivo dei due giocatori che però in Europa League, in vista della partita di domani sera contro lo Stoccarda all'Olimpico non sarà a disposizione.

Il regolamento parla chiaro. I nuovi acquisti non possono essere infatti inseriti in lista per la fase campionato. La Lista A consegnata dalle squadre alla UEFA di fatto non è modificabile prima dell'inizio degli ottavi. Malen e Robinio Vaz di fatto dovranno osservare dalla tribuna le giocate di Dybala e compagni con Ferguson candidato numero uno per un posto da titolare. Per Gasp i problemi non sono finiti qui dato che, dopo l'expolit in Coppa Italia, sarebbe tornato utile anche il baby Arena. Ma in questo caso il regolamento non consente il suo impiego.

L’esultanza di Antonio Arena dopo il gol al Torino in Coppa Italia.

"Le squadre ancora in corsa in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori dopo il completamento della fase campionato e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta". Questo quanto scrive la UEFA in base a questa norma. I giocatori acquistati dopo aver già depositato la Lista A possono essere aggiunti solo dalla fase a eliminazione diretta. Fino ad allora, l’allenatore deve lavorare con i nomi già registrati.

Ma allora perché in Lista B non può entrare il giovane Arena? La UEFA in tal senso sottolinea come un calciatore possa essere inserito in lista B solo se nato dal 1° gennaio 2004 in avanti e che abbia giocato ininterrottamente per quel club per un periodo di due anni dal 15° compleanno. Antonio Arena rientrerebbe nei parametri solo per età ma non ha messo insieme ancora il periodo di tempo di due anni ininterrotti alla Roma. A questo punto Gasperini dovrà giocare contro lo Stoccarda e il Panathinaikos con i giocatori che ha schierando Dybala e Ferguson sia con i tedeschi che con la squadra greca. Una volta conquistato l'accesso agli ottavi, Malen e Robinio Vaz potranno essere inseriti.