Perché la Roma avrà un nuovo sponsor sulla maglia col Como: cosa c’è dietro la partnership con Wizz Air

La Roma avrà un nuovo sponsor di manica contro il Como: Wizz Air debutta sulla maglia giallorossa come Main Partner. Non è una semplice sponsorizzazione: l’accordo prevede un progetto pluriennale, fan-centric e strategico, che tocca viaggi, marketing e presenza globale del club.

La partita contro il Como segna una svolta nell'immagine commerciale della Roma. Dal 15 dicembre, infatti, sulle maniche della maglia giallorossa compare Wizz Air, nuovo Main Partner del club. Un debutto visibile, ma che è solo la parte più immediata di un accordo pensato per andare molto oltre il logo in campo.

La compagnia diventa infatti anche Compagnia Aerea Ufficiale della Roma, occupandosi dei trasferimenti nazionali della prima squadra per tutta la stagione. Un dettaglio che chiarisce il perimetro dell'intesa: non una sponsorizzazione spot, ma una partnership strutturata, inserita nella strategia di crescita commerciale del club.

L'obiettivo è chiaro: costruire un progetto fan-centric, capace di accompagnare i tifosi anche fuori dallo stadio. Wizz Air sarà presente sui touchpoint di gara, sui canali digitali e in una serie di iniziative dedicate al coinvolgimento dei supporter, con promozioni esclusive e pacchetti viaggio per seguire la squadra in casa e in trasferta.

Come ha spiegato il Chief Business Officer Michael Gandler, "Insieme a Wizz Air vogliamo costruire una partnership realmente fan-centric, che significhi mettere sempre il tifoso al centro delle nostre decisioni e dei nostri progetti". Un concetto ribadito anche in conferenza, dove è stato chiarito che si tratta di un accordo pluriennale, senza però entrare nei dettagli sulla durata.

Per la Roma, l'intesa si inserisce in una fase delicata: il club è ancora alla ricerca di uno sponsor principale sul petto, ma senza accelerazioni forzate. La scelta di Wizz Air va invece nella direzione di partner coerenti con i valori del brand, capaci di rafforzare la presenza internazionale della società.

Anche per la compagnia aerea l'operazione ha un peso strategico. "Diventare la Compagnia Aerea Ufficiale dell'AS Roma è un grande onore", ha dichiarato Silvia Mosquera, sottolineando la volontà di crescere ulteriormente in Italia e di legare il proprio marchio a una tifoseria globale. Contro il Como sarà solo l'inizio. La manica racconta l'accordo, ma il progetto guarda molto più lontano.