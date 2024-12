video suggerito

Perché la Ligue 1 ha risposto all'attacco di Cristiano Ronaldo con una foto di Messi e la Coppa del Mondo Perché la Ligue 1 ha risposto all'attacco di Cristiano Ronaldo con una foto di Lionel Messi con la Coppa del Mondo? La provocazione di CR7 non è passata inosservata e la replica è stata molto dura.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo ha fatto parlare di sé dopo i Globe Soccer Dubai Awards. Il fuoriclasse portoghese aveva lanciato una vera e propria provocazione nei confronti della Ligue 1, ovvero massimo campionato francese, affermando che il torneo nazionale dell'Arabia Saudita era più competitivo. Queste le parole di CR7 nel corso dell'intervista che ha rilasciato durante l'evento: "La Saudi Pro League è meglio della Ligue 1. Provate a fare uno sprint a 38, 39 o 40 gradi e poi vedrete. In Francia esiste solo il PSG. Poi c'è il vuoto".

Non si è fatta attendere la risposta da parte della Ligue 1, che sul profilo spagnolo di X ha pubblicato una foto di Lionel Messi con la Coppa del Mondo e questa didascalia: "Leo Messi giocando con 38 gradi". Una replica che non farà piacere a Ronaldo per diversi motivi e che sta facendo discutere da qualche ora.

La Ligue 1 risponde all'attacco di Cristiano Ronaldo con una foto di Messi

Perché la Ligue 1 ha deciso di rispondere alla provocazione di Cristiano Ronaldo con una foto di Lionel Messi? Perché quando la Pulce alzò al cielo del Qatar la Coppa del Mondo con l'Argentina giocava proprio nel campionato francese: oggi Messi è all'Inter Miami ma dal 2021 al 2023 era in forza proprio al Paris Saint-Germain.

Ed è con l'immagine dell'otto volte Pallone d'Oro che la Ligue 1, attraverso il proprio profilo spagnolo su X, ha replicato all'ex fuoriclasse di Manchester United, Real Madrid e Juventus con una didascalia ("Leo Messi giocando con 38 gradi") rispondendo alle parole di CR7 sulle alte temperature che i calciatori devono affrontare nella Saudi Pro League e sul livello di competitività del torneo nazionale francese.

La replica era inevitabile, e si attendeva solo il ‘quando', ma nessuno pensava che la Ligue 1 aveva in mente di utilizzare la foto di Messi per rispondere e attizzare di nuovo il fuoco ad una delle rivalità, tra singoli, più importanti di sempre nel mondo del calcio e dello sport in generale.