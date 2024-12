Cristiano Ronaldo distrugge il campionato francese con una frase: “Peggio dell’Arabia Saudita”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Cristiano Ronaldo ha vinto il premio come miglior giocatore del Medio Oriente ai Globe Soccer Awards di Dubai e nel suo discorso ha pizzicato una lega europea. Il portoghese continua a segnare con la maglia dell'Al-Nassr anche dopo l'arrivo di Stefano Pioli e si gode la sua seconda stagione in Arabia Saudita dove è il re indiscusso. L'Europa non sembra mancargli e al momento un ritorno appare impossibile. Sicuramente non sarà in Francia, soprattutto dopo le ultime parole.

Mentre era sul palco durante la premiazione il giocatore ha scambiato qualche parola con i presentatori ed è spuntato fuori anche il paragone della Saudi Pro League con i campionati europei più noti. Ed è in quel momento che Cristiano Ronaldo ha lanciato una bordata contro tutto il calcio francese che difficilmente gli verrà perdonata.

Cristiano Ronaldo contro la Ligue 1

La presentatrice dell'evento ha scambiato un paio di chiacchiere con il portoghese e all'improvviso è uscito fuori l'argomento Ligue 1. Cristiano Ronaldo non è sembrato un grande estimatore del calcio francese e, giudicandone il livello, lo ha messo addirittura dietro all'Arabia Saudita: "Il campionato francese? Certo è peggio dell'Arabia Saudita. Non lo dico perché gioco lì. Le persone dovrebbero andare lì e giocare lì, per vedere. Provare a correre con 38, 39, 40 gradi e fare qualche sprint, solo per vedere com'è. Non credete alle mie parole: andateci e vedete".

Insomma, CR7 è diventato un grande fautore del calcio saudita, addirittura da preferirlo a una delle leghe europee più importanti e che ogni anno sforna tanti calciatori giovani che entrano nel mirino delle big. Nel suo discorso poi Cristiano Ronaldo ha praticamente distrutto tutte le squadre francesi a eccezione del PSG: "In Francia c'è solo il PSG, il resto è finito. È la mia opinione. In Francia c'è solo il PSG, mi dispiace. Gli altri competono, ok. Ma il PSG è il più forte, nessuno compete con loro. Hanno giocatori migliori, sono il club con più soldi. Questo è un dato di fatto, e non capisco perché la gente sia così sorpresa."