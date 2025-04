video suggerito

Leo Messi ricorda Papa Francesco: “Grazie per aver reso il mondo un posto migliore. Ci mancherai” Il campione argentino ha pubblicato una foto con Papa Francesco. Leo Messi lo ha voluto onorare con delle parole tanto splendide quanto delicate: “Un Papa argentino, diverso, vicino. Riposa in pace Papa Francesco. Grazie per aver reso il mondo un posto migliore: ci mancherai”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Papa Francesco è morto nella mattina di lunedì 21 aprile. Una notizia che ha lasciato attoniti. In tanti lo piangono, lo ricordano e lo omaggiano. Anche il mondo dello sport ha ricordato il Pontefice. Non è mancato il messaggio di Leo Messi, che su Instagram ha postato una foto con Papa Francesco e ha scritto a corredo un messaggio molto delicato.

Il post di Messi per Papa Francesco

Il calciatore dell'Inter Miami ha scritto: "Un Papa argentino, diverso, vicino. Riposa in pace Papa Francesco. Grazie per aver reso il mondo un posto migliore: ci mancherai". La semplicità, che tanto amava Papa Bergoglio, nel post di Messi, che ha pubblicato una foto scattata il 13 agosto 2013 (esatti cinque mesi dopo l'elezione) prima di un'amichevole tra Italia e Argentina.

Il ricordo di Malagò e Buffon

Il mondo dello sport ha ricordato Papa Francesco, con parole belle, sentite, sincere e con un vero affetto. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha avuto modo di incontrare il Pontefice in più di un'occasione, ha postato diverse immagini e ha scritto: "Lo sport italiano, profondamente addolorato, si unisce all’inconsolabile dolore per la scomparsa del Santo Padre Francesco, Jorge Mario Bergoglio. Il mondo è rimasto orfano di una guida spirituale che ha saputo illuminare il cammino dei fedeli e dell’intera collettività, grazie al suo messaggio ispirato alla fratellanza, alla mutualità e a quei valori che rappresentano il fine cui anelare per costruire una società migliore. Papa Francesco ha illuminato le nostre coscienze dimostrando costantemente la sua vicinanza al nostro mondo, condividendone gli ideali e le finalità”.

Ovviamente è stato omaggiato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi, dal presidente della FIGC Gravina e da quello della FIFA Infantino, oltre a quello della Uefa Ceferin. Rattristati anche il presidente del Napoli De Laurentiis e il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti. Mentre il capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon ha scritto: "Francesco è stato un Papa speciale, capace di illuminare il suo tempo come accade solo ai più grandi. E’ stato un punto di riferimento spirituale e morale che ha sempre parlato al cuore del mondo, con semplicità, umanità e forza. Ci ha indicato la strada con grande coraggio e scosso l’anima, porterò il suo esempio per sempre nel mio cuore".