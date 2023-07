Perché la Juve ha cancellato l’amichevole di Villar Perosa tradendo il testamento di Gianni Agnelli La Juventus ha cancellato in questa stagione la storica amichevole in famiglia di Villar Perosa. Una scelta sorprendente che va contro la tradizione.

A cura di Marco Beltrami

I tempi cambiano e a farne le spese sono anche le tradizioni. Nell'annata in cui la Juventus celebra i 100 anni di presidenza Agnelli salta il classico appuntamento dell'amichevole in famiglia a Villar Perosa, quella che nel corso delle stagioni dal 1959 in poi ha visto affrontarsi Juventus A contro Juventus B (e poi la prima squadra contro l'Under 23), sotto gli occhi del popolo bianconero chiamato a raccolta.

Un'occasione unica per tifosi e appassionati per vedere all'opera la Vecchia Signora e soprattutto gli ultimi acquisti. Basti pensare all'edizione del 2018 quando venne celebrato il colpo Cristiano Ronaldo con il suo debutto. Villar Perosa è un vero e proprio feudo della famiglia Agnelli, sin dal 1853 anno in cui venne acquistata una villa settecentesca e iniziò dunque un legame molto forte con il Paese di cui l'Avvocato Agnelli fu anche sindaco.

Fu proprio l'indimenticato Gianni Agnelli a volere fortemente l'amichevole interna a partire dal 1959, in quella che era la roccaforte di famiglia. A Villar Perosa così per anni si è svolto il ritiro e poi partite più o meno prestigiose, con le stelle della Juventus in campo e i tifosi scatenati. La tradizione è andata avanti costantemente anche dopo la morte dell'Avvocato con l'unica eccezione del 2020 e del 2021 per le conseguenze del Covid.

A quanto pare proprio Gianni Agnelli nel suo testamento avrebbe lasciato scritto di continuare a disputare l'amichevole in famiglia fino a quando un membro della famiglia Agnelli fosse stato alla Juventus. E infatti dal 2003 in poi come suddetto si è giocato regolarmente a meno di cause di forza maggiore.

La storia s'interrompe per ora nel 2022, visto che in questa stagione la famosa amichevole di Villar Perosa non si giocherà. Ad annunciarlo è stato il sindaco Marco Ventre con un post pubblicato su Facebook, senza nascondere il suo dispiacere: "Con grande rammarico e dispiacere sono stato informato stamattina dalla società F.C.Juventus della decisione unilaterale di non mettere in programma il consueto vernissage a Villar Perosa. Avremmo voluto ricordare e festeggiare i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli con una grande festa di sport e del popolo juventino. Spero che nel libro della nostra storia questa sia l’unica pagina bianca a cui seguiranno pagine di festa, colore e vera tradizione bianconera”.

Ma perché l'amichevole a Villar Perosa non si disputerà? La Juventus in un comunicato ha annunciato gli eventi in programma la prossima estate optando dunque per delle novità importanti. Il 24 luglio, ovvero giorno del centenario della prima presidenza Agnelli, quella di Edoardo, si legge sul sito "sarà un’occasione da vivere insieme" anche se al momento non è stato svelato nulla. Il 9 agosto poi ci sarà un evento importante, con le porte dell’Allianz Stadium si apriranno a tutti gratuitamente per assistere a un allenamento della Prima Squadra.

Sempre nella nota ufficiale si legge: "Un momento speciale, nella nostra casa, per sentirsi più vicini che mai e darci la carica per il via della nuova stagione; nei prossimi giorni vi spiegheremo nel dettaglio le modalità per accreditarvi".