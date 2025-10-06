Perché Kolo Muani non sta giocando al Tottenham: per l’ex Juve solo 13 minuti in campo con gli Spurs

Kolo Muani è stato fermato da un infortunio che non gli ha permesso di vivere subito al meglio la sua nuova esperienza al Tottenham. L’ex Juventus, protagonista anche al Mondiale per Club con i bianconeri, è sceso in campo solo per 13 minuti.

Lo scorso 1 settembre il Tottenham ha annunciato l'acquisto di Randal Kolo Muani in prestito secco dal PSG. Un affare necessario per i francesi che fino all'ultimo avevano sperato nell'accordo milionario con la Juventus (circa 50/55 milioni) pronta riprendersi l'attaccante protagonista in bianconero da gennaio scorso al Mondiale per Club. E invece alla fine Comolli ha investito tutto su Openda lasciando lo stesso Kolo Muani, voglioso di vestire solo la maglia della Juventus, spiazzato.

Il francese si è dunque accasato al Tottenham tra i rimpianti anche degli stessi tifosi della Juventus che dopo aver visto in campo il rendimento attuale di David e Openda oggi avrebbero voluto in squadra proprio l'ex PSG. Ma a Londra l'esperienza di Kolo Muani non sta andando benissimo. Il giocatore infatti dal suo arrivo non è mai riuscito a giocare. Per lui zero minuti in Premier League e soltanto 13 in Champions League col Villarreal lo scorso 16 settembre che rappresenterà poi la sua unica apparizione in maglia Spurs. Ma cosa è successo?

Kolo Muani in campo nella sua unica presenza col Tottenham contro il Villarreal per soli 13 minuti.

Nulla dal punto di vista delle scelte dato che il Tottenham vuole fortemente vedere in campo Kolo Muani il quale però dopo la prima partita in cui è rimasto in panchina contro il West Ham lo scorso 13 settembre è poi subentrato tre giorni dopo proprio contro il Villarreal in Champions. Successivamente però un infortunio ha frenato totalmente il suo percorso con i londinesi. Kolo Muani ha così saltato le quattro partite successive contro Brighton, Wolverhampton e Leeds senza dimenticare quella in Champions col Bodo/Glimt.

Randal è stato costretto a fermarsi per via di un infortunatio a una gamba che non gli ha permesso di scendere in campo. Nonostante questo Kolo Muani è tornato in campo negli ultimi due giorni pur rinunciando alla convocazione con la Francia proprio in vista del suo ritorno in campo. Da capire se verrà utilizzato subito dal primo minuto o verrà valutato partita dopo partita quando il calendario sarà ricco di impegni e gli Spurs avranno bisogno di più uomini a disposizione per poter gestire più impegni settimanali.