Perché il Napoli campione è in terza fascia mentre l’Inter è in prima nei sorteggi di Champions

La Champions League 2025-2026 conoscerà il proprio tabellone della Fase a campionato grazie al sorteggio che stabilirà per ognuna delle 36 qualificate quali saranno le 8 partite da giocare. Le squadre verranno divise in 4 fasce: Inter in 1a, Juve e Atalanta in 2a, Napoli solo in 3a. Ecco perché.

Quest'oggi si consuma il primo atto formale della nuova Champions League 2025-2026 con il sorteggio tra le 36 squadre qualificate alla Fase Campionato. Verranno scelte le combinazioni attraverso la suddivisione in fasce secondo parametri ben precisi che coinvolgono anche le quattro italiane iscritte: Napoli, Inter, Juventus e Atalanta. Ma mentre i nerazzurri saranno inseriti in prima fascia, i Campioni d'Italia di Antonio Conte si ritroveranno solamente in terza.

Dopo l'ottimo viatico del nuovo format che nella passata stagione ha raccolto enormi consensi, la Champions League 2025-2026 riparte dal PSG campione e dalla nuova Fase a Girone Unico con la formula consolidata: ognuna delle 36 squadre qualificate affronta otto partite contro otto avversarie diverse, con quattro gare in casa e quattro in trasferta. La qualificazione alla fase a eliminazione diretta dipenderà dalla classifica unica con le prime otto vanno direttamente agli ottavi, mentre dalla 9ª alla 24ª posizione si accederà a un turno di spareggio, con le ultime 12 che verranno eliminate senza possibilità di retrocedere in Europa League.

In tutto questo come saranno inserite le quattro italiane qualificate alla Champions, Napoli, Inter, Atalanta e Juventus? Per due di loro, Inter, Juve e Atalanta, sarà un bis mentre per il Napoli sarà la "prima volta" con il nuovo format. La vittoria dello Scudetto 2024-25 sotto la guida di Antonio Conte ha garantito il ritorno nell'élite europea da parte dei partenopei che però saranno inseriti nella fase a campionato, solamente nella terza fascia (pot 3). Delle italiane sono l'unica, visto che sia Atalanta che Juventus saranno invece nel plot 2 e l'Inter addirittura testa di serie nel plot principale.

Il Napoli festeggia lo Scudetto 2024–2025 sotto la guida di Antonio Conte

Tutto questo è stato calcolato matematicamente secondo parametri e algoritmi ben precisi che ha elaborato lo stesso software che poi procederà al sorteggio (senza palline fisiche): tutto stabilito sulla base del coefficiente UEFA che penalizza di fatto la squadra di Conte. Tutto il contrario della squadra di Chivu: l’Inter infatti è inserita nella fascia 1, reduce da due finali nelle ultime tre edizioni, risultati che hanno permesso all’Italia di restare ancora seconda nel ranking Uefa, grazie al quale la scorsa stagione ha conquistato la qualificazione con ben 5 squadre iscritte alla prima fase.