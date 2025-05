video suggerito

Le fasce della prossima Champions League: dove sono Napoli, Inter, Atalanta e Juventus Il quadro delle partecipanti all'edizione 2025/26 della Champions League è quasi del tutto delineato: le 4 squadra italiane qualificate, ovvero Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, conoscono già le fasce dove saranno inserite per il sorteggio della fase a campionato.

A cura di Paolo Fiorenza

Finiti i campionati nazionali, il quadro delle partecipanti alla prossima edizione della Champions League è completo per 29/36: mancano solo 7 squadre, che usciranno dalle qualificazioni, tra percorso campioni (5 dalle squadre vincitrici dei campionati di federazioni con ranking UEFA più basso) e percorso piazzate (2 dalle squadre non campioni ma con un buon posizionamento nei campionati di medio-alto ranking UEFA).

L'Inter è l'unica squadra italiana nella prima fascia della prossima Champions League

Già si possono iniziare a delineare in gran parte le quattro fasce da 9 squadre in cui saranno suddivise le 36 compagini della fase a campionato, in particolare la prima fascia è completa: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Paris Saint-Germain, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona.

Tra le formazioni italiane (che quest'anno saranno 4, non essendo riuscite a ottenere il posto extra, che è andato a Inghilterra e Spagna), dunque solo l'Inter sarà nella prima urna. Il regolamento prevede che i detentori della Champions League e gli otto club con le migliori prestazioni in Europa nelle ultime cinque stagioni ottengono un posto in fascia 1. Il Barcellona è decimo, ma entra grazie al fatto che la nona squadra in questa classifica, ovvero la Roma, non si è qualificata per la Champions (farà l'Europa League, essendo arrivata quinta in campionato).

Atalanta e Juventus in seconda fascia, Napoli in terza

Peraltro il nuovo format, che prevede che ogni squadra debba giocare 2 dei suoi 8 incontri contro altre formazioni della propria fascia, ha diminuito l'importanza della classificazione nei vari ‘pots'. Atalanta e Juventus saranno nell'urna della seconda fascia. Assieme a loro sono già sicure Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Villarreal, Eintracht Francoforte, mentre gli altri due posti saranno assegnati dopo le qualificazioni (Benfica e Club Brugge le meglio piazzate nel ranking).

Quanto al Napoli, fresco vincitore della Serie A, sarà sicuramente in terza fascia, assieme ad Ajax, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga (Tottenham e PSV potrebbero salire in seconda). Anche per la definizione completa di quest'urna, così come della quarta (probabile destinazione di Celtic, Monaco, Athletic Bilbao e Newcastle), bisognerà attendere l'esito delle qualificazioni.