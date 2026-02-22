Perché il gol di Troilo in Milan-Parma è stato prima annullato e poi convalidato: cosa ha visto l’arbitro

Milan-Parma, il gol di Troilo prima annullato e poi convalidato dopo review VAR: cosa ha visto l’arbitro Piccinini e cosa dice il regolamento su fallo su Maignan e OFR.

Nel finale di Milan-Parma l'episodio che decide la partita arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Troilo svetta di testa, batte Maignan e segna lo 0-1. In campo, però, l'arbitro Marco Piccinini annulla subito la rete, ritenendo irregolare un contatto su Maignan da parte di Valenti. Poi cambia tutto: richiamo del VAR, revisione al monitor e gol convalidato. È questo il punto che ha acceso le proteste del Milan e le polemiche post-partita.

La spiegazione più chiara sta proprio nella sequenza della decisione. Piccinini aveva preso una prima decisione in campo (fallo su Maignan, quindi niente gol). Il VAR lo richiama perché, dalle immagini, quel contatto viene giudicato non così evidente da giustificare l'annullamento. Dopo il controllo al monitor, il direttore di gara rivaluta l'azione e conclude che Valenti "non commette nessun fallo su Maignan", convalidando quindi la rete. In sostanza, non è cambiata l'azione: è cambiata la valutazione del contatto.

Le proteste rossonere si sono concentrate anche su un secondo aspetto: la regolarità del salto di Troilo su Bartesaghi. Anche questo elemento è stato dentro la revisione complessiva dell'azione da gol, ma Piccinini ha ritenuto regolare il duello aereo, senza ravvisare un fallo tale da annullare la rete. Qui entra in gioco il punto più discusso nelle moviole: il confine tra contatto di gioco e fallo in attacco. È una valutazione tecnica e, soprattutto, interpretativa.

Cosa dice il regolamento? Il protocollo IFAB prevede che il VAR possa intervenire nei casi di goal/no goal, anche se nell'azione del gol c'è un possibile fallo dell'attaccante. Ma la decisione iniziale dell'arbitro va cambiata solo se il video mostra un "chiaro ed evidente errore". La decisione finale, comunque, resta sempre dell'arbitro dopo la review. Per questo il passaggio chiave dell'episodio non è solo "c'era contatto?", ma se quel contatto fosse davvero sufficiente per confermare l'annullamento deciso live.

La rete di Troilo, poi convalidata, ha deciso la partita di San Siro e il ko del Milan, con il Parma vincente 1-0. Un episodio che si inserisce nel clima di forti discussioni arbitrali di questa Serie A, ma che sul piano procedurale lascia qualche dubbio. Non per la decisione finale presa dal direttore di gara (che sembra corretta, come ha detto anche il vice di Allegri, Landucci, nelle interviste post-partita), bensì per l'intervento del VAR in sé.