Milan-Parma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Milan-Parma sarà trasmessa dalle ore 18:00 in diretta tv e in streaming su DAZN e su Sky con Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 come canali di riferimento.

Il match si potrà vedere anche in streaming su DAZN e su Sky-Go e un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport. La telecronaca di Milan-Parma su DAZN è affidata a Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini, mentre su Sky saranno Stefano Borghi e Riccardo Montolivo a raccontare il match.