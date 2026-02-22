Serie A
Milan-Parma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Milan-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

22 Febbraio 2026 17:00
Ultimo agg. 17:16
La diretta live della partita Milan-Parma per la 26a giornata di Serie A. Allegri punta in avanti sulla coppia Leao-Pulisic, dietro Bartesaghi con Tomori e Gabbia. Cuesta conferma il tandem Strefezza-Pellegrino in attacco. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.

17:15

Milan-Parma, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Allegri e Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A cura di Vito Lamorte
17:00

Dove vedere Milan-Parma di Serie A in TV e streaming

Milan-Parma sarà trasmessa dalle ore 18:00 in diretta tv e in streaming su DAZN e su Sky con Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 come canali di riferimento.

Il match si potrà vedere anche in streaming su DAZN e su Sky-Go e un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport. La telecronaca di Milan-Parma su DAZN è affidata a Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini, mentre su Sky saranno Stefano Borghi e Riccardo Montolivo a raccontare il match.

