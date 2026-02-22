Milan, che tonfo! Il Parma vince a San Siro, decide un gol di Troilo: l’Inter scappa a +10

Il Milan perde in casa 1-0 con il Parma e l'Inter scappa via. La squadra di Massimiliano Allegri (oggi squalificato) cade a San Siro in virtù di un gol di Troilo nella parte finale del match e ora il distacco con i nerazzurri è di 10 punti.

Dopo 24 risultati utili consecutivi il Diavolo cade e lo fa ancora in casa: la squadra di Carlos Cuesta gli aveva soffiato 2 punti anche all'andata e al ritorno fa bottino pieno con una grande prova di strategia e concentrazione.

Paura per Loftus-Cheek, il Milan scivola a -10 dalla vetta: decide Troilo

A monopolizzare la prima parte del match di San Siro è stato il brutto infortunio rimediato da Loftus-Cheek, che ha dovuto abbandonare il campo al 17’ uscendo in barella dopo un duro scontro. L’episodio è avvenuto mentre tentava di colpire di testa su un cross di rabona di Saelemaekers: nell’azione è stato centrato involontariamente dall’estremo difensore emiliano in uscita.

Il centrocampista rossonero è rimasto a terra per circa tre minuti prima dell’intervento dei sanitari, che gli hanno immobilizzato il collo. È stato accompagnato fuori dal terreno di gioco con il volto insanguinato, ma sempre cosciente. Ha riportato la frattura di alcuni denti ed è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli.

Nella ripresa il Milan ha attaccato a testa bassa e ha sfiorato in più situazioni il gol, centrando un palo clamoroso con Leao. Proprio nel momento di massimo sforzo il Parma piazza la zampata con Mariano Troilo.

Sugli sviluppi di un angolo, la palla finisce sul secondo palo, con il difensore ducale che va più in alto di tutti e la mette alle spalle di Maignan: l'arbitro prima annulla e poi convalida la rete dopo On Field Review. Nei minuti finali il forcing è generoso ma non produce nulla di davvero pericoloso.

Milan-Parma, il tabellino

RETI: 80′ Troilo.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (40'st Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11′ Jashari) (40'st Nkunku), Modrić, Rabiot, Estupiñan (17'st Pavlović); Pulisic (17'st Füllkrug), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. All.: Landucci.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (14'st Nicolussi), Keita, Ordoñez (14'st Sørensen), Valeri; Strefezza (31'st Ondrejka), Pellegrino (48'st Estévez). A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi; Elphege, Oristanio. All.: Cuesta.

Arbitro: Piccinini di Forlì.