Loftus-Cheek lascia il campo in barella dopo un duro colpo alla testa: brutto scontro con Corvi

Loftus-Cheek costretto a lasciare il campo dopo un duro colpo alla testa in seguito ad un duro scontro con Corvi. Dentro Jashari al suo posto.
A cura di Vito Lamorte
Ruben Loftus-Cheek è costretto a lasciare il campo dopo un duro colpo alla testa in seguito ad un duro scontro con il portiere Corvi nei primi minuti di Milan-Parma. Dentro Jashari al posto del calciatore inglese. Secondo quanto riportato dal club, si tratta di un "forte trauma con rottura dei denti ma è sempre rimasto cosciente sta andando in ospedale per accertamenti".

Dopo aver perso Matteo Gabbia nel riscaldamento per un fastidio muscolare alla coscia destra, anche il centrocampista ha dovuto alzare bandiera bianca ed è stato trasportato fuori dal campo dallo staff medico del club rossonero e dai sanitari.

Loftus-Cheek esce in barella dopo un colpo alla testa: cosa è successo

Attimi di grande apprensione per Ruben Loftus-Cheek, coinvolto in uno scontro fortuito con il portiere del Parma in uscita: il centrocampista è stato immobilizzato al collo e trasportato fuori in barella. Al suo posto è subentrato Jashari, che si è posizionato nel ruolo di mezz'ala di sinistra nel 3-5-2 del Diavolo.

L’avvio di gara si è trasformato subito in un incubo per il Milan: dopo pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Parma, anche Loftus-Cheek ha dovuto alzare bandiera bianca.

La sua partita è durata appena 11 minuti: il calciatore inglese è stato colpito involontariamente al volto dall’estremo difensore Corvi, intervenuto in uscita su un cross di rabona di Saelemaekers.

Il giocatore è rimasto a terra per diversi minuti mentre riceveva le cure mediche, tra la preoccupazione generale. I sanitari hanno deciso di immobilizzargli il collo prima di accompagnarlo fuori dal terreno di gioco in barella.  Sostituzione obbligata, con l’ingresso di Jashari al suo posto.

Tutto lo stadio Giuseppe Meazza ha accompagnato l'uscita dal campo del giocatore rossonero con un coro e tanti applausi.

