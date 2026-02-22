Serie A
Landucci sull’episodio che ha deciso Milan-Parma: “Sono dei semi blocchi che non vengono fischiati”

Al termine del match perso dal Milan contro il Parma è intervenuto Marco Landucci, vice allenatore dei rossoneri, che ai microfoni di DAZN ha analizzato la sconfitta e l’episodio che ha deciso la partita di San Siro.
A cura di Vito Lamorte
Marco Landucci, vice allenatore del Milan e secondo di Massimiliano Allegri (oggi squalificato), ha parlato dopo il match perso 1-0 dai rossoneri in casa con il Parma e sull'episodio che ha deciso la gara di San Siro si è espresso così ai microfoni di DAZN: “Io sono di parte, non mi sembra giusto commentare l’arbitro, lui ha preso quella decisione, noi dobbiamo pensare a ripartire e alla prossima partita, nessun alibi. "Maignan? Quelli li facciamo anche noi, sono dei semi blocchi che non vengono fischiati. Non se fosse fallo o meno”.

Sull'andamento della partita, Landucci si è espresso così: "Io non credo a fortuna e sfortuna. Abbiamo cercato di fare la partita, ma non ci è andata bene. Il Parma ha fatto una partita molto buona in fase difensiva. Gabbia si è fermato, Ruben ha preso questa botta… è stata una partita un po’ così. Bisogna resettare, siamo molto dispiaciuti, ma martedì riprendiamo e domenica andiamo a Cremona".

Il secondo allenatore del Diavolo ha parlato delle difficoltà del Milan quando affronta squadre che si chiudono bene: “Quando troviamo le squadre molto chiuse facciamo fatica. Ci aspettavamo questo atteggiamento del Parma, ma abbiamo fatto pochi inserimenti senza palla senza trovare nessuno dentro l’area. Facciamo fatica quando gli altri si chiudono in questo modo”.

Landucci: "Il Parma è stato molto bravo, noi sfortunati"

Marco Landucci anche a Sky ha parlato del modo in cui la squadra ha affrontato il match: "Pensiamo che questa squadra ha fatto tanti punti con questo atteggiamento. Poi quando non fai gol e risultato, quello che fai è tutto sbagliato. Credo che l'atteggiamento fosse quello giusto. Il Parma è stato molto bravo, grintoso su ogni pallone. Noi siamo stati sfortunati anche ma questo è il calcio".

Infine, sempre sui soliti problemi con le ‘piccole': "Il campionato italiano è molto difficile: ogni partita ha le sue insidie e c'è molto equilibrio. Credo sia il più difficile al mondo. Stasera abbiamo cercato di fare il massimo e non ci siamo riusciti. Martedì ripartiamo e pensiamo alla prossima partita. Ci sono partite che non ti vanno tanto bene. Oggi Gabbia si è fatto male nel riscaldamento, Loftus pure: una serata un po' particolare".



