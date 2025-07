Perché Ibrahimovic cancella maldestramente uno sponsor del Milan quando pubblica foto sui social

Zlatan Ibrahimovic è tornato a far parlare di sé senza volerlo: l'attuale Senior Advisor di Red Bird, proprietà americana del Milan, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che ha fatto molto discutere e messo in imbarazzo il club: l'ex stella svedese si è lasciato fotografare seduto con sullo sfondo lo skyline di Hong Kong, dove la squadra di Max Allegri è chiamata ad una nuova amichevole internazionale, con i campioni inglesi del Liverpool. Ma ad attirare l'attenzione generale non è la location esotica bensì, il maldestro tentativo di cancellare sulla maglietta di allenamento lo sponsor E-Football, diretta concorrente EA, per la quale Ibrahimovic è testimonial.

Ibrahimovic cancella lo sponsor del Milan in una storia personale: lo fa in modo maldestro

Un fenomeno con la palla tra i piedi, un po' meno nell’editing: Zlatan Ibrahimovic non ha sicuramente nelle sue skill, l'utilizzo dei migliori programmi per modificare le fotografie. E così nell'immagine che lo ritrae sotto il sole di Hong Kong in tenuta d'allenamento rigorosamente rossonera, si nota chiaramente una macchia rossa, posticcia, probabilmente un semplice tool dallo smartphone, che censura una scritta. Che cosa? La scritta "E-Football" sponsor Konami, che ha sottoscritto un accordo commerciale con il Milan e che campeggia su tutti i kit di allenamento che i rossoneri indossano in vista della nuova stagione sportiva.

Perché Ibrahimovic ha nascosto lo sponsor del Milan sulla maglietta

Il motivo è semplice: la società di progettazione videogiochi Konami, con il marchio E-Football, è la diretta concorrente della EA, la Electronic Arts, con la quale Zlatan Ibrahimovic ha stretto un recente accordo di collaborazione, come testimonial. Proprio la EA, recentemente, aveva annunciato la presenza di Ibra sulla copertina della "Ultimate Edition di EA Sports FC 26", in uscita il prossimo autunno. Dove non saranno presenti marchi, divise ufficiali e loghi dell'AC Milan che ha un'esclusiva con Konami.

Ibrahimovic a Hong Kong: in vista del test del Milan con il Liverpool

Uno "scivolone grafico" da parte di Ibra che voleva semplicemente mostrare la propria presenza a seguito della squadra di Allegri. Il senior advisor di RedBird ha infatti raggiunto la squadra che, dopo l’Arsenal, si sta preparando ad affrontare i Reds del Liverpool, al Kai Tak Sports Park, secondo test amichevole con cui i rossoneri stanno proseguendo la preparazione in vista della nuova stagione.