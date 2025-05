video suggerito

Perché i palloni dei gol della finale Milan-Bologna in Coppa Italia vengono portati via e che fine fanno I palloni dei gol segnati nella finale di Coppa Italia Milan-Bologna verranno presi e portati via in alcuni sacchetti per essere venduti all'asta: i tifosi avranno la possibilità di acquistare un cimelio prezioso.

A cura di Ada Cotugno

Qualche fortunato tifoso potrà portare a casa il pallone della finale di Coppa Italia che si giocherà tra Milan e Bologna. Un cimelio prezioso per tutti gli appassionati che come sempre diventa protagonista dell'iniziativa adottata da qualche anno nel calcio Italiano: dopo ogni gol i palloni verranno raccolti, messi in dei sacchetti e portati via per essere poi venduti all'asta. Lega Serie A e Socios.com hanno rinnovato la loro collaborazione che si era vista anche nella finale dello scorso anno.

Stasera i giocatori daranno il calcio d'inizio con il nuovo pallone Puma Orbita, nella speciale edizione celebrativa con una livrea dorata pensata per rendere ancora più iconico ogni gol segnato. E i palloni decisivi saranno raccolti e conservati per poi essere messi all'asta: sarà possibile acquistarli con dei Fan Token, ossia asset digitali che permettono di accedere a premi esclusivi, esperienze VIP e interazioni uniche con le squadre.

Che fine fanno i palloni della finale di Coppa Italia

Siamo ormai abituati a vedere la stessa scena dopo i gol: i palloni vengono prelevati dal campo mentre le due squadre stanno ancora esultando, vengono messi in alcuni sacchetti e messi da parte per essere poi venduti all'asta nei giorni successivi. È successo nell'ultima finale di Coppa Italia, in alcune gare importanti di campionato e accadrà anche questa sera nella finale tra Milan e Bologna. Subito dopo i gol sugli schermi delle televisioni apparirà un QR Code che permetterà di accedere direttamente all’asta dedicata al pallone di quel gol. Ogni esemplare sarà unico, tracciato e autenticato tramite Chiliz, la blockchain che alimenta l’ecosistema Socios.com e integrato con tecnologia NFC. I tifosi dunque potranno vedere e rivedere il gol segnato con il pallone che hanno acquistato grazie allo speciale chip che si attiva avvicinando lo smartphone.