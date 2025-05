Milan-Bologna in finale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming gratis: orario e formazioni

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Milan e Bologna scendono in campo per la finale di Coppa Italia 2024-2025 allo stadio Olimpico di Roma. Le squadre di Sergio Conceiçao e Vincenzo Italiano si sfidano oggi, mercoledì 14 maggio 2025, con fischio d'inizio alle ore 21:00. L'ultimo atto del ‘torneo della coccarda' si potrà vedere in diretta Tv su Canale 5.

Le due squadre si affrontano nell'atto finale del torneo nazionale dopo l'incrocio in campionato nell'ultimo turno che ha visto i rossoneri vincere in rimonta a San Siro per 3-1: il Milan sta vivendo un buon momento ed è reduce da quattro successi consecutivi fra tutte le competizioni; mentre il Bologna ha vinto una sola partita nelle ultime cinque di campionato.

Il Diavolo va a caccia della sesta Coppa Italia della propria storia, un trofeo che manca da ben 22 anni dalla bacheca dei meneghini; mentre gli emiliani proveranno ad alzare una coppa che hanno vinto nel 1970 e 1974. Il successo in Coppa Italia permette l’accesso diretto alla fase campionato di Europa League, un obiettivo importantissimo per entrambe le squadre.

Partita: Milan-Bologna

Quando si gioca: mercoledì 14 maggio 2025

Orario: 21:00

Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

Canale TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity, SportMediaset

Competizione: Coppa Italia, finale

Dove vedere Milan-Bologna in tv, il canale in chiaro

Dove vedere Milan-Bologna in TV? La finale di Coppa Italia si potrà vedere in chiaro su Mediaset e in particolare su Canale 5. Non ci sarà bisogno dunque di abbonamento per assistere alla sfida tra la formazione di Sergio Conceiçao e quella di Vincenzo Italiano.

Milan-Bologna di Coppa Italia, dove vederla in streaming

Milan-Bologna si potrà vedere anche in streaming con dispositivi portatili e fissi su SportMediaset e sulla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile senza costi aggiuntivi.

Le formazioni di Milan-Bologna per la finale di Coppa Italia

Sergio Conceiçao confermerà il modulo visto negli ultimi impegni, con una linea difensiva a 3 composta da Gabbia e Pavlovic insieme a Tomori. A centrocampo rientra Fofana e in attacco con Leao e Pulisic c'è il ballottaggio fra Jovic e Gimenez, con il primo favorito. Vincenzo Italiano non cambia il 4-2-3-1 con Dallinga che sarà unica punta supportato da Orsolini, Odgaard e Ndoye sulla trequarti. In mezzo al campo Freuler e Ferguson. Rientra Miranda sulla fascia sinistra.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceiçao

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano