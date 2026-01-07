Perché Guendouzi è tra i convocati di Lazio-Fiorentina anche se è stato già ceduto al Fenerbahce

La Lazio scenderà in campo questa sera in casa all'Olimpico contro la Fiorentina per riscattare la sconfitta subita contro il Napoli nell'ultimo turno di campionato. Una sfida strana per la squadra di Sarri che si ritroverà ancora senza Castellanos, ceduto al West Ham, e con un mercato apertissimo, soprattutto in uscita, che vede anche Mateo Guendouzi sul piede di partenza. Di fatto può definirsi concluso il passaggio del centrocampista francese dalla Lazio al Fenerbahce. Sono stati infatti definiti gli ultimi dettagli fra il club capitolino e quello turco per il trasferimento del giocatore in Turchia per una cifra di 28 milioni di euro più due di bonus.

Ma allora perché il calciatore compare nell'elenco dei convocati per la partita di questa sera? Secondo quanto scrive Repubblica nel pomeriggio di ieri Guendouzi era negli uffici di Formello per discutere il suo trasferimento in Turchia, poi ha lavorato in gruppo vista della rifinitura di squadra proprio in preparazione della sfida contro la viola. Il giocatore avrebbe esternato la sua volontà di lasciare la Lazio, dando comunque la disponibilità per la gara con i viola. Dio fatto al suo posto non sarebbe arrivato nessuno in questo momento nonostante le trattative in fase avanzata per Fabbian e Maldini. L‘accordo tra Fenebahce e Lazio di fatto è ben chiaro in tal senso.

L’intesa tra i due club, secondo quanto scrive Sky Sport, prevede infatti che Guendouzi parta per Istanbul dopo la partita contro il Verona, che si giocherà domenica 11 gennaio. È cosa fatta dunque questa operazione di Guendouzi che dopo 85 presenze e 5 gol con la maglia della Lazio, saluta i biancocelesti, per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Fenerbahce. Prima però il giocatore onorerà queste ultime due partite di campionato della Lazio. Tanti tifosi sui social si sono riversati però per esprimere il proprio malumore per questa situazione.

Di fatto è come se a Guendouzi sia stato chiesta la cortesia di restare in vista di queste partite anche rischiando un infortunio che potrebbe anche far saltare clamorosamente l'affare. Nel frattempo secondo il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, Guendouzi aveva chiesto la cessione già a dicembre e per questo l'operazione si è concretizzata in queste settimane. I documenti sono attesi in giornata a Roma poi il giocatore potrà andare a Istanbul secondo l'accordo stabilito tra le due società. Non è detto che questa sera il giocatore possa anche giocare titolare la partita contro la squadra di Vanoli.