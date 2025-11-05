Perché De Rossi non sarà in panchina in Genoa-Fiorentina a causa dell’ultima partita con la Roma

Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa. Il tecnico, che prenderà il posto di Vieira, non sarà in panchina contro la Fiorentina a causa di una squalifica.

Da Genova al Genoa. Daniele De Rossi riparte dalla Liguria, dal Ferraris e dai rossoblu che gli costarono la panchina il 18 settembre 2024, più di un anno fa, quando la Roma da lui allenata pareggiò proprio contro i liguri con il punteggio di 1-1. Ebbene proprio il Genoa ha dato la possibilità a De Rossi di rilanciarsi in Serie A affidandogli la panchina al posto dell'esonerato Vieira. Contro il Sassuolo c'erano Murgita e Criscito che però sabato, nel prossimo turno di campionato, lasceranno spazio proprio a De Rossi.

Il Genoa ha trovato l'accordo economico con l'ex capitano giallorosso che è atteso in città in serata per la firma del contratto. Domani ci sarà il primo allenamento e molto probabilmente venerdì parlerà nella conferenza stampa di presentazione. Il tecnico però non sarà in panchina fisicamente contro la squadra viola – affidata momentaneamente a Galloppa – proprio a causa dell'ultima partita giocata con la Roma da allenatore. Un curioso scherzo del destino.

De Rossi in panchina contro il Genoa.

De Rossi infatti preparerà il Genoa per la prossima partita contro la Fiorentina ma tuttavia il nuovo allenatore rossoblù non potrà essere in panchina a causa della squalifica rimediata nella sua ultima gara con la Roma proprio al Ferraris contro il Genoa (partita finita 1-1 che portò poi all'esonero di De Rossi). In quell'occasione De Rossi fu espulso per proteste e successivamente squalificato. Di fatto però quella squalifica De Rossi non l'ha mai scontata poiché da quel momento in poi non è stato più ufficialmente ingaggiato da nessuna altra squadra come allenatore.

De Rossi in allenamento con la Roma.

Ora la sua grande occasione di dimostrare ancora una volta il suo valore in una squadra come il Genoa entrata in crisi di risultati e che si è risollevata però proprio dopo l'esonero di Vieira contro il Sassuolo. Nel corso dei mesi si era parlato tanto di Torino come squadra interessata a De Rossi ma Baroni proprio in quelle settimane è poi riuscito a trovare prestazioni e risultati per i granata capaci di risollevarsi e portarsi ora a 13 punti. Anche la Fiorentina, avversaria del Genoa nel prossimo turno di campionato, pare avesse pensato a De Rossi per poi cambiare drasticamente obiettivo in attesa di capire chi sarà ufficializzato dopo Galloppa.