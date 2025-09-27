Serie A
video suggerito
video suggerito

Perché David non ha giocato neanche un minuto contro l’Atalanta: la spiegazione di Tudor

Openda e Vlahovic hanno avuto il loro spazio contro l’Atalanta, ma Tudor non ha concesso minuti a David: perché il canadese è rimasto tutto il tempo in panchina.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Juventus ha strappato un punto contro l'Atalanta in una partita che poteva regalare un'amara sorpresa. Il gol di Cabal tiene a galla i bianconeri in questo campionato, ma alla fine i tifosi sono rimasti sorpresi dalle scelte di Igor Tudor che ha deciso di non mandare in campo Jonathan David che avrebbe potuto dare una mano all'attacco bianconero nei minuti finali.

Con la Dea ormai in dieci uomini avere un attaccante fresco e capace di far gol sarebbe stato un vantaggio non da poco, eppure l'allenatore ha preferito adottare una strategia diversa e non concedere minutaggio al canadese. In conferenza stampa però ha spiegato le motivazioni della sua scelta che è stata dettata dall'infortunio di Bremer.

Immagine

Perché Tudor non ha fatto giocare David

L'esclusione dal 1′ contro l'Atalanta è stata frutto di un lungo ragionamento: sicuramente non è una bocciatura ma una scelta tecnica, dato che mercoledì i bianconeri affronteranno il Villarreal in Champions League e hanno la possibilità di fare qualche rotazione per far rifiatare i titolari. Openda è partito titolare come prima punta, poi è entrato Vlahovic nel secondo tempo e per David non c'è stato più spazio, una questione che ha fatto sollevare tante domande tra i tifosi.

Leggi anche
Tudor soddisfatto della Juve dopo il pareggio con l'Atalanta: "Il bicchiere è mezzo pieno"

In realtà Tudor ha spiegato per filo e per segno cosa è successo e perché alla fine il canadese è rimasto per 90 minuti in panchina. L'idea dell'allenatore era quello di inserirlo per i minuti finali, ma al 76′ Bremer ha chiesto il cambio per un problema fisico ed è stato necessario far entrare un difensore come ultimo cambio. Cabal è entrato in campo e fortunatamente per i bianconeri ha fatto gol, rivelandosi una mossa vincente, ma in realtà non era prevista: il tecnico riservava l'ultimo slot per David che è stato sacrificato per non lasciare la squadra scoperta contro l'Atalanta in un momento delicato.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Serie A
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Pio Esposito segna il primo gol in Serie A a Cagliari, l'Inter vince 2-0: c'è la firma di Lautaro
Chivu scatenato in panchina dopo il gol di Pio Esposito: esultanza rabbiosa e lancio della bottiglietta
Belotti si scontra con Martinez, infortunio durissimo: si teme un problema al ginocchio
Cabal salva la Juventus contro l'Atalanta e firma l'1-1: secondo pari consecutivo per i bianconeri
Tudor soddisfatto della Juve dopo il pareggio con l'Atalanta: "Il bicchiere è mezzo pieno"
Juric si toglie i sassolini dalla scarpa: "Non sono un allenatore finito, ma il nostro mondo è così"
Fabregas espulso dopo Como-Cremonese, ha visto qualcosa di strano: il quarto uomo lo ha sorpreso
Hojlund svela cosa gli ripete Conte da quando è a Napoli: "Me lo chiede in continuazione, è preoccupato"
Come giocherà il Milan contro il Napoli dopo il recupero di Leao: un posto per tre in attacco
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views