Perché Chiesa ha lasciato la Nazionale e Bastoni no, Gattuso spiega tutto: “Le teste non sono uguali”

Perché Chiesa lascia il ritiro e Bastoni resta? Il commissario tecnico svela i retroscena sulle condizioni fisiche e psicologiche del gruppo: “Se un giocatore ha paura di farsi male, non insisto. I rapporti umani contano di più”.

Perché Federico Chiesa è tornato a casa e altri giocatori non al top come Bastoni, Scamacca e Mancini resteranno nel gruppo azzurro nonostante una condizione fisica non ottimale? A pochi giorni da Italia-Irlanda del Nord dei playoff Mondiali Gennaro Gattuso ha spiegato le dinamiche delle scelte sue e dei giocatori. L'attaccante del Liverpool, come si legge nel comunicato "è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale". Ma come sono andate le cose per lui e per gli altri "acciaccati" del gruppo azzurro?

Gattuso e le differenze tra Chiesa e Bastoni

Gattuso nell'ultima conferenza stampa non si è tirato indietro nel tracciare le differenze tra le varie situazioni. C'è solo un tratto che le accomuna il rispetto degli atleti e la volontà di accettare qualsiasi decisione: "Perché non sono tutti uguali, le teste dei giocatori non sono uguali. Quando io sento che ha dei problemi e che è titubante, capisci che devo fare una scelta e la scelta è quella che abbiamo deciso insieme: non se la sentiva ed è tornato a casa e io devo accettarlo. Ma anche se me lo diceva Bastoni, anche se me lo diceva Mancini, posso convincere per un po', ma dopo penso sempre che nella vita, al di là di una partita, i rapporti sono importanti".

Cosa ha fatto capire Chiesa a Gattuso in vista dei playoff mondiali

Per il ct della Nazionale fondamentale capire le sensazioni dei diretti interessati con l'obiettivo prioritario di non rischiare: "Penso sempre da quando faccio sto mestiere che non avendo grande conoscenza a livello medico, quando una persona non sta bene dopo un po' non puoi insistere perché se dopo ci lascia un ginocchio, ci lascia uno strappo, ci lascia un qualcosa, come mi può guardare quel calciatore? Ho sempre pensato così. Allora, non insisto, faccio capire, però dopo quando uno decide che giustamente pensa che non sta al 100%, vuole tornare a casa, è giusto che torni a casa". Dunque quelli che ha definito come "piccoli problemi" sono stati decisivi per Chiesa. Un giocatore che dopo un'altra stagione travagliata al Liverpool probabilmente non ha quella fiducia giusta per affrontare un impegno del genere.

Soffermandosi precedentemente su Bastoni, Gattuso ha voluto ringraziare il difensore dell'Inter sperando che le cure portino risultati positivi: "Bastoni sapete tutti il problema che ha avuto. Bisogna ringraziare la grande disponibilità e la grande professionalità; è da ieri mattina che è a Coverciano, sta facendo le cure e sappiamo che deve lavorare e deve curarsi bene e speriamo di averlo a disposizione, però chapeau a lui per la grande professionalità che ha dimostrato in questi giorni qua".