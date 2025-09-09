Perché Bonucci è sempre con Gattuso davanti alla panchina dell’Italia anche se non è il suo vice

Il ruolo di Leonardo Bonucci nell’Italia di Gattuso. L’ex difensore della Juve è stato ripreso più volte vicino al CT azzurro anche se non è il suo vice ufficiale.

L'Italia di Gennaro Gattuso si è presentata in queste due sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Estonia e Israele segnando 10 gol e subendone 4. La mano di ‘Ringhio' sembra già vedersi, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento e delle grinta che hanno caratterizzato il CT fin da calciatore. Una grinta che è parte integrante del suo staff composto anche da Leonardo Bonucci. L'ex difensore della Juventus, oggi collaboratore tecnico di Gattuso nell'Italia, è apparso in un video ripreso dalle tribune di Bergamo durante la sfida degli azzurri contro l'Estonia.

Bonucci viene inquadrato mentre si agita e si sbraccia come un vero allenatore per dare indicazioni ai calciatori in campo, anche più del vice storico di Gattuso, ovvero Gigi Riccio. Qualcuno sul web ha sottolineato come per un momento sembrava che Bonucci stesse addirittura scavalcando Gattuso. In campo tutto può succedere, e in panchina è la stessa cosa. Molte volte il secondo allenatore si presta a supportare il tecnico durante la partita. In questo caso però si trattava di uno dei membri dello staff di Ringhio che quasi sicuramente si occupa esclusivamente della difesa visto il suo importante e glorioso passato da calciatore.

Bonucci era stato promosso nello staff di Gattuso dopo aver lasciato il suo incarico nell'Under 20 come collaboratore di Bernardo Corradi il quale nel frattempo è passato al Milan nello staff di Allegri sostituito da Carmine Nunziata. Bonucci probabilmente in quel momento contro l'Estonia aveva visto qualcosa che in difesa non stava funzionando e per questo è voluto intervenire in tempo.

Contro l'Estonia era la prima ufficiale anche per lui che a differenza di Gattuso si affaccia ora in questa nuova veste in panchina dopo aver appeso le scarpette al chiodo. Nella seconda sfida contro Israele invece la presenza di Leo in panchina al fianco di Gattuso è stata meno evidente, almeno dalle telecamere..

Bonucci in panchina dà indicazioni al fianco di Gattuso.

Le parole di Bonucci prima del 5-4 tra Israele e Italia

È facile comprendere dunque che in quel momento l'emozione, la tensione e l'entusiasmo di vivere un nuovo ruolo abbia fatto la differenza facendo perdere un po' il controllo a Bonucci. Ma è tutto normale. Bonucci resta un professionista serio che ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia azzurra, anche in questo caso.

Ieri prima della sfida con Israele l'ex Juve aveva poi spiegato nel dettaglio qual è il suo ruolo in questa Italia: "Il mio ruolo è simile a quello da calciatore, devo essere d'aiuto alla squadra e al mister. I ragazzi sono splendidi, si mettono a disposizione e il mister è entrato subito nelle loro teste".