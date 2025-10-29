Perché anche Massimo Brambilla rischia l’esonero come già successo a Tudor nella Juventus

Massimo Brambilla sarà l’allenatore della Juventus solo per la sfida di stasera contro l’Udinese. Il tecnico della Next Gen però è anche lui a rischio esonero a giudicare dai risultati.

Occhi puntati all'Allianz Stadium a partire da questo pomeriggio nel turno infrasettimanale di Serie A. Dalle tribune potrebbe infatti affacciarsi Luciano Spalletti il quale nelle prossime ore, salvo clamorosi ribaltoni, sarà il prossimo allenatore della Juventus dopo l'esonero di Igor Tudor. Nel frattempo in panchina per i bianconeri contro l'Udinese ci sarà Massimo Brambilla, allenatore della squadra Next Gen della Vecchia Signora che milita nel girone B del campionato di Serie C e che è stato chiamato per guidare la Juventus solo per questa partita. Un ingaggio ad interim in un momento che però di certo non appare facile nemmeno per lui alla Juventus Next Gen.

Il tecnico infatti non è riuscito a ripartire e anche contro il Pontedera, nell'ultimo turno di campionato, così come accaduto nella partita di recupero contro il Campobasso ha perso per 1-0. Il Moccagatta di Alessandria, stadio della partite casalinghe della Next Gen, non sembra più essere quel fortino insepugnabile dato che in questo avvio di stagione sono già arrivate 4 sconfitte. Ma non è tutto, la squadra allenata da Brambilla sembra essere entrata in una crisi totale vista la sola vittoria conquistata nelle ultime 5 gare che ha fatto precipitare i bianconeri fuori dalla zona playoff.

Brambilla in panchina con la Next Gen.

Oggi la Juventus Next Gen avrebbe dovuto giocare con Brambilla in panchina in casa del Renate per la Coppa Italia di Serie C. In panchina ci sarà un suo collaboratore e un'ulteriore sconfitta potrebbe paradossalmente mettere a rischio anche la posizione di Brambilla dopo essere tornato dall'esperienza in prima squadra. Insomma, dalla panchina di Serie A a un possibile esonero: questo l'incredibile destino che Brambilla spera di non incontrare visti gli ultimi negativi risultati della sua Next Gen.

Brambilla a colloquio con uno dei suoi giocatori.

Non sarebbe la prima volta che Brambilla, inoltre, viene sollevato dall'incarico alla Juventus. Lo scorso novembre 2024 fu richiamato alla guida della Next Gen a seguito dell'esonero di Paolo Montero che aveva anche lui guidato la prima squadra nelle ultime partite di quella stagione per sostituire l'esonerato Allegri. Per Brambilla fu un ritorno dato che dal 2022 all'estate del 2024 riuscì a centrare nella sua prima stagione in serie C la finale di Coppa Italia di categoria e l'anno precedente la qualificazione ai playoff. Ora per lui un periodo di crisi che la Juve spera possa scongiurare.