Serie A
video suggerito
video suggerito

Perché Allegri non è in panchina per Milan-Bari di Coppa Italia e quante partite salterà

Il tecnico è squalificato per 2 partite, sanzione che prese 2 anni fa quando era ancora alla Juve per quanto accaduto negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia con l’Atalanta. Ma il provvedimento non è valido per il campionato.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Maurizio De Santis
1 CONDIVISIONI
Immagine

Il Milan di Massimiliano Allegri senza Massimiliano Allegri in panchina. Perché il nuovo allenatore non è regolarmente in campo per la partita di Coppa Italia contro il Bari? La prima gara ufficiale dei rossoneri a San Siro sarà tenuta a battesimo dal suo vice, Marco Landucci. Il tecnico livornese è costretto a rimandare il debutto ufficiale a causa di una squalifica che si porta dietro – ironia della sorte – dalla finale del trofeo tricolore che risale a due stagioni fa, a quel "dov'è Rocchi?" urlato a squarciagola mentre sfilava la giacca con rabbia, tirava via la cravatta e restava con la camicia semiaperta, fuori dai pantaloni. Due giornate di stop (aggravate da un'ammenda di cinquemila euro) pesanti come un fardello, scorie residue di fatti accaduti due anni fa e legati anche al capolinea della sua esperienza alla Juventus: si chiuse sì con la vittoria in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta ma l'adrenalina in circolo e vecchie ruggini fecero esplodere la rabbia dell'allenatore.

Allegri squalificato in Coppa Italia ma in Serie A ci sarà

Niente incontro coi pugliesi e nemmeno quello successivo nel trofeo tricolore in caso di passaggio del turno previsto per il 24 settembre: se avanza ai sedicesimi il ‘diavolo' se la vedrà con una tra Lecce e Juve Stabia, fino a incrociare negli ottavi la Lazio. Mentre non è a rischio esordio in Serie A con la Cremonese, considerato che il periodo di "espiazione" della punizione è relativo solo alla Coppa Italia e non vale anche per il campionato (come indicato dall'articolo 19 al comma 4 sull'esecuzione delle sanzioni e sul distinto ambito di applicazione).

Immagine

Allegri punito per "atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso"

Il provvedimento disciplinare arrivò in seguito all'espulsione rimediata negli ultimi minuti dell'incontro con la ‘dea' che i bianconeri vinsero per 1-0 (maggio 2024). Allegri perse letteralmente la testa ed ebbe un acceso battibecco con gli ufficiali di gara. Cosa avvenne è sintetizzato nel comunicato del Giudice Sportivo, fu punito perché "si avvicinava al quarto ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli ufficiali di gara; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del direttore di gara".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica
Calcio
Coppa Italia
Milan
1 CONDIVISIONI
Immagine
tennis
Sinner va in finale a Cincinnati: battuto Atmane in due set, ora l'ennesimo duello con Alcaraz
Sinner spiega cosa ha fatto la differenza per rompere l'equilibrio del primo set: "Ha pesato esperienza"
Jannik ha in testa solo una cosa, lo dice dopo il matchi: "Devo farlo per essere un giocatore migliore"
Atmane lo sorprende con un regalo di compleanno prima della partita: lo lascia senza parole
Alcaraz vuole la rivincita di Wimbledon, ma il primo pensiero è per Zverev: "Mi sento male"
Jasmine Paolini in semifinale a Cincinnati, battuta Gauff con soli 7 vincenti: il piano è stato Ok
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views