Percassi ricorda Vialli prima di Atalanta-Arsenal in Champions: "Gli sarò eternamente grato" L'esordio di Percassi con la maglia del Chelsea è avvenuto contro l'Arsenal, avversario della sua Atalanta questa sera. A mandarlo in campo fu Vialli, mai dimenticato dall'AD.

A cura di Ada Cotugno

L'Atalanta ha mosso i primi passi in questa nuova Champions League contro l'Arsenal, una squadra che è nel destino di Luca Percassi. L'amministratore delegato dei bergamaschi ha un passato da calciatore che lo ha portato in Premier League a giocare con il Chelsea e il suo esordio in quella realtà è stato proprio in casa dei Gunners con una vittoria strepitosa.

Un incrocio del destino, anche se la sua carriera da calciatore è durata pochissimo per lasciar spazio ad altri progetti della sua vita. Quella volta a mandarlo in campo fu una persona speciale: all'epoca Gianluca Vialli rivestiva il ruolo di giocatore-allenatore e decise di regalare l'esordio al giovane Percassi in una partita sentitissima, la prima delle uniche due partite mai giocate con la squadra inglese.

Percassi ricorda Vialli con emozione

Difficile trattenere l'emozione quando si racconta Vialli. L'ex giocatore ha lasciato un segno importantissimo in tutti quelli che lo hanno conosciuto e la sua perdita ha scosso l'intero mondo del calcio. I messaggi commoventi sono arrivati da ogni parte del mondo e anche Percassi ha voluto raccontare un ricordo che lo lega all'indimenticabile campione ma anche all'Arsenal, primo avversario europeo della sua Atalanta.

L'amministratore delegato del club ha ricordato il suo esordio a SkySport, avvenuto nel novembre 1998 in un Arsenal-Chelsea vinto dai Blues per 5-0 ad Highbury. Un momento indimenticabile che Vialli ha deciso di regalargli, permettendogli di conservare un ricordo prezioso che ha voluto condividere proprio oggi in occasione della sfida all'Arsenal: "Fu una serata fantastica. Ero molto giovane, ma fu una grande occasione giocare in quello stadio anche grazie a Gianluca Vialli che mi diede l’opportunità di debuttare. Gli sarò eternamente grato".