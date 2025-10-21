Per Conte la sconfitta di Eindhoven ha svelato il vero problema del Napoli: “Troppi giocatori nuovi”

Antonio Conte deluso e amareggiato dopo il terrificante KO a Eindhoven spiega il principale motivo dell’involuzione del suo Napoli: “Abbiamo preso forse troppi giocatori nuovi, nove teste da inserire sono tante… e l’avevo previsto. Dovremo cercare di lavorare e tanto per ritrovare l’alchimia del passato”

Antonio Conte si presenta desolato dopo il terribile KO contro il PSV dove il suo Napoli ha subito l'umiliazione atroce di una goleada che lascerà il segno: 6-2 per una serata da dimenticare dove si è salvato il solo McTominay, che era convalescente in mezzo ad una squadra in balia per lunghi tratti dell'avversario. Con una spiegazione particolare sul momento altamente negativo, sottolineata dal tecnico: "Avevo pronosticato che sarebbe stato un anno complesso, un po' di esperienza ce l'ho. Forse abbiamo preso troppi nuovi giocatori, nove teste da inserire non è facile…"

Troppi giocatori. Il male di questo Napoli al momento è questo. Lo ha detto Conte nelle dichiarazioni post PSV che fanno capire la difficoltà anche per un tecnico esperto come lui, gestire diverse situazioni e uscirne il più possibile indenne. "C'è delusione, ma certe situazioni non capitano mai per caso e noi dovremo essere bravi ad analizzare quanto è successo stasera per invertire una tendenza che non mi sta piacendo". Fin qui tutto lineare, e con un pensiero cui non si può contraddire nulla, perché quanto visto in campo è stato altamente negativo.

Conte e i troppi giocatori: "Nove teste nuove sono tante… non è facile e l'avevo detto"

Poi però, la visione laterale di Conte nello spiegare il motivo principale di questa improvvisa quanto inaspettata deriva: "L'anno scorso abbiamo vinto uno scudetto straordinario, con pochi giocatori che sono però andati oltre i propri limiti ma avevano grande compattezza" ha spiegato a Sky Sport. "Quest'anno, giocando anche in Europa, abbiamo dovuto prendere altri giocatori e forse ne abbiamo presi troppi, perché inserire nove teste in uno spogliatoio non è facile. Per questo, visto che un po' d'esperienza ce l'ho, ho detto fin da subito che sarebbe stato un anno complesso".

Conte e le proprie responsabilità: "Quando vinci tutti ti elogiano, appena perdi…"

Il doppio scivolone campionato-Champions per Conte è una mazzata nel morale anche se la consapevolezza è che la stagione è appena alle porte e nulla è compromesso, anzi: "Dovremo lavorare e faticare molto senza disperarci, cercando di creare la stessa alchimia dell'anno scorso e ritrovare le stesse energie fisiche e nervose. Il livello in Champions è questo. Ed è alto". Senza dimenticare le proprie responsabilità: "Io come allenatore devo cercare sempre di mettere in campo la migliore squadra possibile e io penso che l'equilibrio che abbiamo trovato finora sia quello migliore. Finora tutti mi elogiavano ma quando vinci va tutto bene e se perdi va tutto male…"