Per Bonaventura è un’Italia pronta e matura: “Scommesse? Se n’è parlato, poi massima concentrazione” L’Italia ha rifilato 4 gol a Malta scrollandosi di dosso il peso di una vigilia tormentata dal caso sulle scommesse illecite. Lo ha fatto soprattutto grazie a Bonaventura che dopo nemmeno 30 minuti ha aperto le danze. Mostrando una Nazionale più forte di tutto e tutti: “La testa è andata anche lì, poi abbiamo lasciato tutti fuori”

A cura di Alessio Pediglieri

Una vittoria scacciapensieri contro Malta, corroborata da un poker che ha confermato un'Italia concentrata sul proprio impegno, malgrado una vigilia a dir poco turbolenta con il caso scommesse che ne ha scosso l'ambiente dalle fondamenta. Ma se qualcuno nutriva perplessità sugli Azzurri di Spalletti, gioco e risultato sono stati la giusta risposta.

Con il successo su Malta è arrivata così la seconda vittoria consecutiva dell'Italia nel proprio girone di qualificazione, rimettendo in bolla una Nazionale che ha l'obbligo di doversi giocare tutte le proprie chance nel mondo migliore. Sulla carta un impegno facile, quasi scontato che però vedeva solamente l'Italia avere tutto da perdere e con una tensione sulle spalle evidente e palpabile dalla ‘bomba' esplosa dopo il caso scommesse.

In campo si è vista una Nazionale che non ha voluto farsi distrarre da nulla e nessuno, mentre si parla più di quanto Fabrizio Corona abbia rivelato o rivelerà nei prossimi giorni, insieme agli sviluppi di una inchiesta che pare potersi allargare più di quanto non abbia fatto negli ultimi giorni. Un argomento sul quale anche il ritiro azzurro non è rimasto estraneo e non solo dopo il blitz delle forze dell'ordine per comunicare avvisi di garanzia a Zaniolo Tonali, scippandoli dal gruppo di Spalletti.

A evidenziare uno stato soprattutto mentale borderline nella preparazione al match, Giacomo Jack Bonaventura, uno dei mattatori dell'Italia contro Malta che ha avuto il merito di infrangere la bolla che avvolgeva gli azzurri al 23′ quando su imbeccata di Kean ha aperto le danze per il 4-0 conclusivo: "Alla prima vera occasione sono riuscito subito a fare gol, n bel momento tra Italia e Fiorentina. Ora ce la godiamo, poi penseremo alla prossima partita" ha detto soddisfatto nel post match.

Senza nascondersi di fronte al problema collaterale del caso scommesse, che ha caratterizzato in negativo una vigilia che avrebbe potuto ripercuotersi in campo. "Come abbiamo vissuto queste ore? Durante il ritiro è chiaro che si è parlato del caso scommesse. La testa è andata forzatamente anche lì. Ma quando c'è da preparare le partite la concentrazione è tornata totale: rutto il resto lo abbiamo lasciato fuori". Una prestazione e un risultato che hanno soddisfatto anche mister Spalletti: "Non si è mai preso sottogamba l'impegno, con professionalità e serietà". Per un'Italia mostratasi più forte di tutto e di tutti. Anche del caso scommesse.