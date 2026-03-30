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Donnarumma alla vigilia di Bosnia-Italia: “Siamo pronti e carichi, ma dobbiamo essere sereni”

Il capitano della Nazionale si fa sentire alla vigilia della finale playoff tra Bosnia e Italia: “Vogliamo riportare l’Italia dove merita, non ripeteremo gli errori della partita con l’Irlanda del Nord”.
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A cura di Alessio Morra
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Alla vigilia di Bosnia-Italia, la partita più importante degli ultimi tre anni della Nazionale, in conferenza stampa si sono presenti ovviamente il CT Gattuso e al suo fianco capitan Gigio Donnarumma, voglioso di disputare il suo primo Mondiale. Carico, ma anche nervoso. Il portierone vuole riportare l'Itala al suo posto e vuole regalare una grande gioia ai tifosi, che aspettano da dodici anni una partita degli Azzurri in Coppa del Mondo.

"Siamo pronti a carichi per la Bosnia"

80 presenze in Nazionale, a 27 anni (compiuti da poco), un Europeo vinto, ma nessun Mondiale disputato. Donnarumma aspetta quel momento e sa che anche dalle sue parate passa la qualificazione. Parlando con Sky il capitano ha detto: "Siamo esseri umani. È inutile sottolineare che la partita la sentiamo anche noi. Siamo pronti e carichi. Siamo un gruppo giovane, normale che sia un po' di nervosismo. Domani sarà una partita importante da approcciare subito bene. Non dobbiamo ripetere gli errori del primo tempo contro l'Irlanda". 

Poi ha parlato di sé: "Sono orgoglioso di quanto ho fatto con la Nazionale. Ci sono state gioie e dolori. Ho perso due Mondiali, noi solo sappiamo quanto ci è pesato non esserci. C'è voglia di portare l'Italia dove merita. Da quella brutta esperienza dobbiamo ripartire e regalare ai tifosi una grande gioia".

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"Dovremo essere duri e giocare con la giusta serenità"

Mentre in conferenza stampa si è soffermato sulla partita, sul come va affrontata e sulla Bosnia che non ha campioni reali ma è una squadra pronta a battagliare e che correrà all'impazzata: "Abbiamo diritto di mettere tutto in campo, domani sarà una partita difficile, bisogna affrontarla con la serenità giusta. Dovremo essere duri. Andranno a cento all'ora e non dovremo essere da meno, hanno grandi campioni e ottime individualità. Abbiamo la tensione giusta, chi sarà qui dei nostri tifosi – e chi sarà a casa – saranno con noi spingendoci".

La fiducia c'è. Donnarumma sembra avere la ricetta giusta per sfidare una squadra agguerrita, come l'Italia che deve farsi trovare pronta ed avere la mente sgombra da qualunque tipo di pensiero: "Bisogna saperla gestire, tenere le energie solamente per domani, è normale che il pensiero ci sia. Domani sarà importante, importantissima, è una delle gare più importanti che farò. Il pensiero c'è, bisogna dare il 100% perché poi quando sei al massimo hai l'anima pulita. Saremo pronti, abbiamo lavorato bene, abbiamo la carica giusta per affrontare una sfida come domani. Dobbiamo pensare solo a noi, a quello che dobbiamo fare, senza sprecare energie su altre situazioni".

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