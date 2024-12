Pavel Nedved torna nel calcio dopo la bufera Juve: dal 2025 assumerà un incarico dirigenziale

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 28 novembre 2022 quando Andrea Agnelli e tutto il cda della Juventus rassegnò le proprie dimissioni a cavallo della vicenda giudiziaria sul caso plusvalenze. Oltre al patron dei bianconeri, a lasciare fu anche Maurizio Arrivabene e Pavel Nedved, allora vicepresidente della Vecchia Signora. Ebbene proprio dell'ex Pallone d'Oro e pilastro della Juventus non si sono avute più notizie fino ad oggi. Secondo il portale ceco ‘Expres.cz' Nedved assumerà dal prossimo 1 gennaio 2025 il ruolo di nuovo direttore sportivo dell'Al Shabab in Arabia Saudita.

Nedved di fatto dal 2022, anno in cui lasciò la sua amata Juventus, non ha più avuto alcun ruolo nel mondo del calcio anche se spesso si parlava di un suo ritorno nel calcio ceco. Il server iSport.cz aveva addirittura riferito che Nedved avrebbe dovuto assumere un posto da direttore generale nel campionato ceco. I media della Repubblica Ceca insistono sul fatto che comunque l'incarico di Nedved in Arabia Saudita non durerà per sempre e che quindi non è da escludere un ritorno reale nel calcio del proprio Paese una volta conclusa questa avventura.

Nedved sicuramente accetterà un incarico importante, prestigioso, in uno dei club più in crescita del calcio saudita. Per questo ruolo è sicuramente previsto uno stipendio molto alto. L'ex Juventus però vivrà inizialmente questa avventura in Arabia da solo. Già, perché la sua compagna, la nota cantante slovacca Dara Rolins, pare proprio che non si trasferirà in Arabia Saudita per unirsi a Nedved. I due si vedranno chiaramente in maniera regolare ma non continuativa. Ma ciò che conta per il ceco è il fatto di essersi rimesso in careggiata dopo due anni.

Nedved fu uno dei pochi dirigenti ad essere prosciolto dalle accuse

Nella Juventus ormai il ciclo di Andrea Agnelli con Nedved come vicepresidente si chiuse proprio a ridosso del 2023. Il ceco però fu uno dei pochi ad essere prosciolto tra i vecchi dirigenti al comando del club bianconero in quel periodo. Un'assoluzione da parte della Procura Federale che inizialmente aveva condannato l'ex giocatore per violazione dell'articolo 4, comma 1, del codice di giustizia sportiva, con una conseguente inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC. Accuse poi successivamente cancellate del tutto.