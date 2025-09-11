Calcio
Pavard ha telefonato a Rabiot prima di lasciare l’Inter per il Marsiglia: cosa si sono detti

Pavard ha raccontato in conferenza stampa di aver parlato con Rabiot prima di salutare l’Inter e accettare il trasferimento al Marisglia: “Un’esperienza forte”
A cura di Ada Cotugno
Immagine

Gli ultimi botti del calciomercato estivo hanno portato all'addio all'Inter di Benjamin Pavard, ritornato in Francia per vestire la maglia del Marsiglia. Ha fatto il percorso inverso rispetto a quello di Adrien Rabiot che invece ha scelto Milano per continuare la sua carriera dopo la lite che ha costretto De Zerbi a metterlo fuori squadra: una questione molto spinosa che ha portato alla sua cessione, assieme a quella di Rowe con il quale era stato protagonista di una rissa negli spogliatoi.

I due sono compagni di nazionale e sono amici anche fuori dal campo, tanto che si sono supportati anche prima di compiere i trasferimenti di questa estate. Il difensore nella sua conferenza stampa di presentazione ha raccontato di aver telefonato a Rabiot prima di accettare la proposta del Marsiglia che lo ha corteggiato e ha ricevuto una risposta positiva soltanto nelle ultimissime ore prima della chiusura della sessione, completando un colpo last minute.

Immagine

Cosa ha detto Rabiot a Pavard prima del trasferimento

Una telefonata è bastata a convincere Pavard a salutare l'Inter nell'ultimo giorno di mercato, ma prima ha chiesto rassicurazioni al suo amico: "È molto contento del mio ingaggio. Mi ha detto che i tifosi erano incredibili, che giocare per questo club era un'esperienza da fare". Il rapporto di Rabiot con il Marsiglia si è incrinato dopo la prima partita di campionato, quando è stato coinvolto in una violenta rissa negli spogliatoi con Rowe. L'ex difensore dell'Inter però non si è lasciato coinvolgere dalla questione: "Per quanto riguarda Adrien, quello che è successo è successo. Io non ero lì, ma tutto quello che mi ha detto sul Marsiglia è stato solo positivo".

