Pavard ha telefonato a Rabiot prima di lasciare l’Inter per il Marsiglia: cosa si sono detti
Gli ultimi botti del calciomercato estivo hanno portato all'addio all'Inter di Benjamin Pavard, ritornato in Francia per vestire la maglia del Marsiglia. Ha fatto il percorso inverso rispetto a quello di Adrien Rabiot che invece ha scelto Milano per continuare la sua carriera dopo la lite che ha costretto De Zerbi a metterlo fuori squadra: una questione molto spinosa che ha portato alla sua cessione, assieme a quella di Rowe con il quale era stato protagonista di una rissa negli spogliatoi.
I due sono compagni di nazionale e sono amici anche fuori dal campo, tanto che si sono supportati anche prima di compiere i trasferimenti di questa estate. Il difensore nella sua conferenza stampa di presentazione ha raccontato di aver telefonato a Rabiot prima di accettare la proposta del Marsiglia che lo ha corteggiato e ha ricevuto una risposta positiva soltanto nelle ultimissime ore prima della chiusura della sessione, completando un colpo last minute.
Cosa ha detto Rabiot a Pavard prima del trasferimento
Una telefonata è bastata a convincere Pavard a salutare l'Inter nell'ultimo giorno di mercato, ma prima ha chiesto rassicurazioni al suo amico: "È molto contento del mio ingaggio. Mi ha detto che i tifosi erano incredibili, che giocare per questo club era un'esperienza da fare". Il rapporto di Rabiot con il Marsiglia si è incrinato dopo la prima partita di campionato, quando è stato coinvolto in una violenta rissa negli spogliatoi con Rowe. L'ex difensore dell'Inter però non si è lasciato coinvolgere dalla questione: "Per quanto riguarda Adrien, quello che è successo è successo. Io non ero lì, ma tutto quello che mi ha detto sul Marsiglia è stato solo positivo".
Pavard ha cercato di fare da mediatore fra il suo connazionale e i vecchi tifosi che forse avranno avuto l'amaro in bocca per come è andata a finire questa storia. Da parte di Rabiot però sono arrivate soltanto parole di stima, come ha confermato il difensore in conferenza stampa: "Ha parlato solo bene del club, dei tifosi e della città. Mi ha rassicurato un po' sulla mia scelta, anche se conoscevo un po' la città prima di firmare".