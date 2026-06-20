Cristiano Lucarelli e l’ultimo incontro con Protti: “Cri, quando succederà dovrai fare 3 cose per me”

L’ex attaccante ha condiviso in un post il racconto della telefonata e dell’abbraccio all’amico prima della morte. “Cri… sono arrivato. Se puoi, vieni a casa”.

Igor Protti è morto dopo una lunga malattia, Cristiano Lucarelli gli ha dedicato un post emozionante.

Cristiano Lucarelli ha condiviso sui social l'ultima telefonata con Igor Protti, l'ex attaccante morto venerdì a 58 anni dopo una lunga malattia. Il racconto nel post è molto toccante, l'ex calciatore descrive quel momento come lo stesse vivendo in quel momento: certe cose ti segnano dentro, non puoi dimenticarle. "Sento qualcosa stringermi lo stomaco, un peso improvviso. Fatico a respirare", le parole che spiegano bene la sensazione di vuoto e sgomento nell'ascoltare la voce dell'amico che gli confessa tutto. Il tumore lo aveva ormai consumato, sapeva già da tempo che la sua vita era agli sgoccioli: "Cri… sono arrivato. Se puoi, vieni a casa. Quando succederà, voglio che tu faccia tre cose per me".

Il post di Cristiano Lucarelli e l'ultimo desiderio di Igor Protti

Cristiano Lucarelli ha una data e un'ora che gli resteranno per sempre impresse: "Venerdì 12 giugno, ore 9:42". Inizia così la narrazione che affida ai social e la dedica a Protti. "Mentre sono in scooter, mi squilla il telefono. È Igor: Cri, sono arrivato. E io: Come, scusa? Cri, sono arrivato. Scusa, in che senso?. Lui: Nel senso che l'arbitro sta per fischiare la fine. È questione di ore o di giorni. Se puoi, vieni a casa".

Cosa abbia provato in quegli istanti è raccontato subito dopo: "Sento qualcosa stringermi lo stomaco, un peso improvviso. Fatico a respirare. Vado subito a prendere la macchina e volo da lui. Entro e lo trovo sdraiato sul letto, in soggiorno, con lo sguardo rivolto verso la finestra. La dolcissima Daniela mi dice: Vi lascio soli, come se già sapesse che Igor avesse bisogno di parlarmi senza nessun altro presente".

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Protti ha un ultimo desiderio: "Cri, quando succederà, voglio che tu faccia tre cose per me. La prima: voglio che tu riprenda la poltrona che mi hai regalato e la porti a casa tua. Vorrei che, ogni giorno, ti ricordi di quello che siamo stati io e te. La seconda e la terza, insieme a tutto il resto, per ora restano con me…".

Lucarelli è emotivamente provato e non lo nasconde. Anzi, lascia che tutto scorra assieme alle lacrime "Metterci a piangere, abbracciati su quel letto per diversi minuti, è stato un attimo. Eri leggerissimo: i segni della battaglia contro quella merda di tumore erano visibilissimi sul tuo corpo. Ma tu non hai mai mollato. Hai portato la tua cucciola all'altare come un leone ferito, proprio come nella doppia finale dei playoff contro il Como: zoppicante, ma presente, perché fino alla fine si resiste".

Igor Protti e Cristiano Lucarelli con la maglia del Livorno.

Infine, la dedica più sofferta. "Ora fratello riposa in pace. Goditi l'abbraccio con tuo papà, ma subito dopo lassù cerca e saluta anche Miguel il Moro, il Nassi e tutti gli amici della Curva Nord ‘Paradiso', compreso gli altri tifosi del Livorno, e non solo, che ti hanno amato ma che ci hanno lasciato anche loro negli ultimi anni. E soprattutto domani da Sopra lo stadio goditi lo spettacolo che la città giustamente ti tributerà, mi manchi di già permalosone".